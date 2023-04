2 500 euros pour perdre: l’incroyable proposition reçue à Comines

Mais ce n’était pas la fin de l’histoire. Aucun arbitre n’étant désigné, Zillebeke a ramené le sien. Comme vous avez pu le lire lundi, le match a été arrêté suite aux nombreuses erreurs manifestes de l’homme en noir (penalty cadeau, buts sur hors-jeu). "C’en était trop pour mes joueurs. Mais contrairement à ce qui a été avancé, il n’y a eu aucune agressivité envers le ref’qui a décidé unilatéralement d’arrêter le match… Plus tard, on a appris que le mec jouait en réserve à Zillebeke… C’est dingue car même nos adversaires nous ont dit qu’on avait fait cela dans leur dos. Certains nous ont même avoué qu’ils préféreraient jouer en P4 l’an prochain".

Forcément contre la décision prise, les Cominois sont allés se défendre mardi face au comité à Bruxelles. "Au départ, on risquait un score de forfait et une amende. Heureusement, on a su argumenter correctement. Le comité a suivi nos arguments. On rejouera donc la rencontre ce jeudi soir (20 h)".

Vu tout ce qu’il s’est passé dimanche, le coach n’aura pas de grandes difficultés à motiver ses troupes. Mais il tempère aussi le jeu. "Mes joueurs veulent surtout prendre les trois points pour assurer directement notre deuxième place. On veut juste jouer une bonne rencontre. Heureusement, il n’y a eu aucune animosité sur le terrain dimanche. On peut donc s’attendre à une belle rencontre".