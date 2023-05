D3A: Tournai se fait peur mais sera bien au tour final!

Idéalement lancé à la rencontre de Hatefi, Lekehal aurait dû mettre l’équipe en orbite mais le gardien visiteur réussit à intercepter son ballon. Holuigue échoue au-dessus, Dassonville à côté alors que Zorbo se montre bien plus adroit à la 35e en interceptant une passe mal ajustée d’Amury pour s’en aller battre un Gianquinto qui n’avait encore rien eu à faire jusque-là ! Comment se mettre la tête dans le sac et le fermer hermétiquement. Comme à Tamines, la volonté est présente mais on a l’impression que les joueurs sont tétanisés par l’enjeu. On se précipite, on effectue les mauvaises courses plutôt que de jouer simplement. "Le coach nous a secoués à la pause et c’est là qu’on voit que le groupe a progressé parce que la seconde période a été d’un tout autre tonneau" continue le milieu de terrain tournaisien. "On sentait que quand Uccle allait encaisser, c’était fini."

Après avoir loupé la conversion d’un centre idéal sur un mauvais timing, Piéraert se rachète en égalisant sur un assist de Calon à la 57e. Le plus dur semble faut mais il faut se méfier et remercier Gianquinto dont la sortie au-devant de Zorbo est parfaite quelques minutes après le but, le gardien ayant été aussi bien aidé par un beau retour d’Amury. "Contrairement à l’année passée, j’ai moins de boulot mais ce n’est pas plus facile pour autant puisque je dois être décisif quand il le faut. Je reste bien sur mes appuis, je vois Noah qui gêne l’attaquant, c’est vrai qu’on aurait peut-être gambergé si Uccle avait repris l’avance."

C’est effectivement le chant du cygne pour des visiteurs qui n’ont rien lâché avec le but de quitter la Nationale la tête haute. Sept minutes après l’égalisation, Calon réussit à se décaler sur la gauche avant de rentrer dans le jeu pour battre Hatefi et ouvrir les portes du tour final à ses couleurs.

Déjà auteur de l’assist pour Calon, Holuigue voit Maxime lui rendre la pareille à quelques minutes du terme. Cheick se retourne et expédie une splendide frappe lobée dans la lucarne libérant du même coup tout un stade "Je suis vraiment content parce que j’ai vécu une première période très compliquée en n’arrivant pas à me mettre dedans. Le coach a poussé une belle gueulante à la pause. Même quand ça ne va pas, je ne lâche jamais rien, c’est ma mentalité. Max m’a donné idéalement le ballon, j’ai un peu loupé ma frappe mais elle est pourtant rentrée. C’est mon troisième but en championnat et le plus beau. Ça fait vraiment plaisir."

Arbitre: M. Malhaise. Buts: 35e Zorbo (0-1); 57e Piéraert (1-1) ; 64 Calon (2-1) ; 84e Holuigue (3-1). FC Tournai: Gianquinto, Piéraert, Brouckaert, Thambwe, Kaba, Holuigue (85e Pio), Amury (85e Marquette, Calon, Van Wynsberghe, Dassonville (46e Zanzan), Lekehal (46e Ze). FC Uccle Léo: Hatefi (73e G. Kermis), S. Bah, Khanoussi (35e Ordiz), Boudouasel, Menendez (70 Ajnaoua), Baron, J. Kermis, H. Bah, Mutoka, Asumani Lumbe (70e Menendez-Fernadez), Zorbo.