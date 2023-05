Premier podium d’envergure pour Why Not ? Racing à Zandvoort : “Peut-être la plus belle course de ma vie”

C’est le premier podium dans la catégorie Pure, celle réservée aux pilotes Fun Cup ou à l’expérience équivalente. C’est aussi le premier podium d’envergure pour l’écurie tournaisienne dans cette catégorie. Van Melderen termine, comme à Mettet, meilleur rookie.

”Pendant huit heures, cinq voitures, dont la nôtre, se sont livrées une lutte féroce pour une place sur le podium”, se souvient Steve Claeys. “Quand j’ai repris le volant pour les 40 dernières minutes de course, j’étais cinquième avec 25 secondes de retard sur la troisième place. J’ai donc sorti la grosse attaque et grâce à une aide précieuse de la n°478 qui est restée dans mon sillage pour me protéger face à nos rivaux, j’ai pu faire la jonction pour finalement creuser un écart suffisant. J’étais très ému car j’avais fait mes débuts chez Why not ? Racing ici même il y a deux ans. C’est pour moi une façon de boucler la boucle ! Il s’agit peut-être de la plus belle course de ma vie. L’excitation après l’arrivée était énorme. C’est aussi une motivation supplémentaire pour continuer à faire des efforts et faire de bons chronos.”

La n°478 aux couleurs de “EG Innovation” a terminé à une belle 6e place dans la catégorie Fun.