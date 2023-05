On ne reviendra pas des heures sur le règlement qui est tel qu’il est. Mais il est toujours dommage, voire râlant, de voir un champion ne pas accéder à l’étage supérieur. Mais les choses sont ainsi et Brunehaut l’a pris avec philosophie. Ce vendredi, le MFC aura une nouvelle occasion de faire un pas vers la montée. "On se déplace au Mini Bruxelles avant de les accueillir la semaine prochaine, rappelle le T2, Aurélien Depretz. On va là-bas pour gagner. Histoire de prendre un bel avantage avant le retour à la maison". Le staff brunehaltois a pu aller visionner le futur adversaire. Il est plutôt confiant. "C’est une belle équipe bruxelloise où le respect règne. On a fait une séance vidéo lundi avec l’équipe pour lui présenter. C’est un adversaire avec quelques belles individualités, très technique. Par contre, c’est parfois plus friable tactiquement, ce qui est notre force. On ne devra pas les laisser jouer. Le coach mettra certaines choses au point pour les embêter au maximum. Ce serait bien de prendre quelques buts de bonus avant le retour".

Le dernier match remontant à la fin mars, la préparation n’a pas été idéale. Mais il faut faire avec… "On a conservé une séance par semaine. On a aussi joué un amical chaque vendredi pour rester dans le rythme. Il n’est pas toujours facile de garder le groupe concerné, surtout après un titre. Mais là, on le sent motivé à aller chercher quelque chose".

Une deuxième chance au cas où

S’ils veulent entériner l’accession à l’étage supérieur au plus vite, les troupes de Frederic Duponcheel gardent dans un coin de la tête qu’ils peuvent recevoir une seconde chance. "Si on perd au cumul de l’aller-retour contre Bruxelles, on pourra encore espérer monter. Mais cela nous rajouterait quatre matchs. On irait alors jusqu’à la mi-juin. Ce qui ferait une très longue saison…", avoue Aurélien Depretz.

Les Jaunes et noirs savent quoi faire pour l’éviter !