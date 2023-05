Du monde au Stade Saint-Lo de Saint-Ghislain, où pas moins de 500 spectateurs s’étaient donné rendez-vous, et un final tout en suspense, avec un verdict final incertain jusqu’au bout et suspendu aux tirs au but.

Et c’est le Pays Vert qui a mieux géré ses nerfs et cette séance cruelle avec deux arrêts de Deboulez. La Raal avait pris les commandes du match avec un but de Desmaele sur un contre contre le cours du jeu car le Pays Vert poussait. Les Athoises ont été récompensées par un penalty de Dupont à l’heure de jeu pour l’égalisation. La suite a souri au Pays Vert.