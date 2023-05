Tour final D3 ACFF: un sacré caractère et Antoine... Géantquinto pour un Tournai qualifié

Il offrait ainsi un caviar à Defresne après un petit quart d’heure, voyait une volée détournée en corner et un de ses envois frapper la transversale. Une minute plus tard, Gianquinto détournait – magnifiquement – un obus de Gilain mais la reprise de Lorenzo faisait mouche. Guerri et Guiot avaient le troisième but au bout du pied mais le gardien tournaisien et sa défense retardaient la mise à mort.

Non pas un, mais trois changements à la pause !

Luigi Nasca n’hésitait pas au retour des vestiaires: triple changement pour secouer le cocotier. Exit Thambwe, Kaba (blessé) et Holuigue ; place à Zanzan, Van Wynsberghe et Lekehal. Et ce sont des modifications qui vont porter leurs fruits. Petit à petit, les Sang et Or réussissent à récupérer les ballons et à les conserver devant ; un coup franc de Bellia permet à Destrain de réduire les distances et de rallumer la flamme de l’espoir à la 64e. Calon force De Vriendt à la parade, un tir de Ze monté lui aussi est dévié à même la ligne par Defresne à huit minutes du terme.

Gianquinto monte alors sur tous les coups de pied arrêtés pour tenter le surnombre ; il est à la déviation d’une touche de Dassonville à la… 92e pour trouver Ze qui remise dans les pieds de Brouckaert qui réussit à égaliser au bout du suspense. Bouterbiat et Lekehal ont chacun l’occasion de faire pencher la balance dans les prolongations mais tout se joue aux penaltys. Gilain, Ze et Lizen réussissent le leur, Lekehal rate le sien. On se dit que Tournai va encore une fois passer à côté de la jolie montre en or mais Gianquinto va prouver une fois de plus sa classe dans ce genre d’épreuve. Il ne tremble pas et arrête les tirs de Gall, Lambert et Bouterbiat alors que Piéraert et Zanzan marquent, expédiant les Sang et Or à 235 kilomètres pour affronter Habay la Neuve lors du second round de ce tour final de D3.

Revenus de nulle part juste à temps

"J’étais énervé à la mi-temps car on savait pertinemment que notre adversaire était fort sur coups de pied arrêtés et on concède un bête coup franc qui nous coûte le premier but alors qu’une perte de balle amène le second. Une fois de plus, j’ai dû remettre les choses en place à la pause. Les changements ont apporté la réaction escomptée et je suis vraiment content parce qu’on ne méritait pas de sortir ainsi après la débauche d’énergie. La suite, vous la connaissez : on a réussi à retrouver nos valeurs – l’égalisation en est la preuve! – et on est passé avec Antoine qui a arrêté ce qu’il fallait. Je suis vraiment très fier de mes joueurs. Vous voyez qu’en football, ça va très vite : je crois que certains nous avaient déjà enterrés à la pause."

Antoine Gianquinto n’a pas tremblé au moment où Gall a tiré son péno alors que le joueur local aurait pu donner une avance de deux buts aux siens : "On a bien travaillé cette semaine, j’avais prévu ce scénario. Le coach m’a demandé si je voulais des infos sur les joueurs adverses mais j’ai refusé. Les penaltys, j’y vais toujours au feeling. C’est dingue parce que quand on s’est incliné 1-0 en championnat, Luigi Nasca a immédiatement dit qu’on reviendrait ici au tour final et qu’on l’emporterait…" Euh Luigi, six numéros pour le Lotto, s’il vous paît…

Arbitre: M. Afifi.

Cartes jaunes: Destrain, Gall, Brouckaert, Kembi, Bastin.

Buts: 14e Defresne (1-0), 23e Lorenzon (2-0), 64e Destrain (2-1), 92e Brouckaert (2-2).

CS Onhaye: De Vriendt, Granville, Guiot (70e Kembi), Gilain, Leclef, Bastin, Lorenzo (86e Bouterbiat), Lambert, Defresne, Gall, Guerri (87e Lizen).

FC Tournai: Gianquinto, Thambwe (46e Zanzan), Brouckaert, Piéraert, Bellia, Amury, Holuigue (46e Van Wynsberghe), Kaba (46e Lekehal), Dassonville, Calon, Destrain (76e Ze).