Tour final P1: Molenbaix sur un péno âprement discuté

Vandenhove sans trembler

La reprise est toujours locale mais les têtes de Vandenhove, Fiston et Fontaine ne se transforment pas en but. Par contre, l’assist de Delattre pour Gahungu est parfait, ce dernier réussissant sa pichenette pour battre Barois. La joie des Péruwelziens sera cependant de courte durée. Morain est lancé dans la profondeur et se heurte à Berthe. L’arbitre estime que l’action est litigieuse et accorde le penalty que Vandenhove transforme en prenant Lelièvre à contre-pied.

Il reste vingt minutes à jouer mais Péruwelz ne réussit pas à contourner la défense molenbaisienne très bien organisée. Entré au jeu en cours de match, c’est même Boucart qui est tout proche de tuer le suspense mais son tir croisé ne fait que titiller le poteau de Lelièvre. Les arrêts de jeu sont très longs pour les locaux. Un dernier coup-franc aux vingt mètres d’Heddadji ne permet pas aux Péruwelziens de décrocher les prolongations.

Molenbaix accueillera donc Flénu le week-end prochain pour la finale, le promu ayant battu sévèrement PAC Buzet (5-1). Les deux équipes viennent de se rencontrer, Molenbaix s’étant imposé 3-1. Mais cette finale sera un tout autre match, dernière marche provinciale avant de rencontrer des adversaires d’autres provinces pour une place en division nationale.

Il y avait pénalty pour l'arbitre

Après le match, les arbitres ont revu les images du penalty et sont certains d’avoir pris la meilleure décision. Cyril Morain ne conteste pas.

"Xavier laisse passer le ballon et je poursuivis l’action mais il y a accrochage. Ce n’est pas spécialement volontaire mais il y a contact. Je pense aussi que la victoire est méritée car nous avons montré plus d’envie, surtout en première période."

Autre son de cloche chez le défenseur péruwelzien. "Cyril vient s’empaler sur moi et nos deux genoux se touchent. Je trouve que le penalty est bien sévère. Nous savions que ce match se jouerait sur un détail mais je suis triste que cela tombe sur moi avant mon départ pour Aalbeke. Je voulais partir sur une autre note."

Autre acteur de cette rencontre, Jephte Tingiya Dogo expliquait aussi son but surprenant. "C’est une action que je répète à l’entraînement mais que je n’arrive jamais à réussir! Mais aujourd’hui, je voulais absolument marquer après être resté muet tout au long de la saison. Mon but récompensait une première période de notre part durant laquelle on s’est donné à fond. Cette victoire est méritée : elle prolonge une bonne dynamique entrevue depuis trois semaines. On continue mais la route est encore longue."

Arbitre: M. Bughin.

Cartes jaunes: Barois, Lelièvre, Berthe.

Buts: 33e Tingiya Dogo (1-0), 62e Gahungu (1-1), 71e Vandenhove (2-1, pen.).

Molenbaix: Barois, Vandenhove, Rei, Morain, Tangle, Dezitter (61e Boucart), Sylla, Fontaine (87e Duchatelet), Debuysschere, Fiston, Tingiya Dogo (74e Coqu).

Péruwelz: Lelièvre, Hennebicq, Milito, Delattre, Heddadji, Meziani (72e Ruggeri), Berthe, Wattier, Leleux (46e Gahungu), Jean-Philippe, Delys.