Le TRIGT veut toujours rouler devant

Evidemment, l’actualité du club est marquée par une nouvelle peu réjouissante, à savoir l’accident dont a été victime Erwin Vanderplancke il y a dix jours au Portugal. Le Liégeois a été renversé par une automobiliste alors qu’il circulait sur son vélo. Il s’en tire avec de multiples fractures. "Je l’ai encore eu hier via les réseaux sociaux, explique le président du TRIGT. Il parle et parvient à s’alimenter via une seringue. Il se lève avec une aide. La dernière opération le concernant, c’était pour rectifier son pouce. Il doit encore passer des examens pour savoir quoi faire par rapport à sa mâchoire et à ses dents, dont plusieurs sont cassées. Mais il y a du mieux. Maintenant, quand reviendra-t-il ? On verra, mais ça prendra plusieurs mois et sa quête des JO de 2024 est bien entendu fortement compromise."

Erwin se remet de son accident. ©D.R.

Le président du TRIGT ne cache pas ses inquiétudes pour ses protégés quand ils sont sur les routes. "Demandez à notre triathlète montoise Françoise Théate ce qu’elle en pense. Elle a déjà été renversée plusieurs fois, notamment sur le chemin du travail puisqu’elle s’y rend à vélo. Elle s’en est toujours tirée sans gros dommages, heureusement. Elle aussi poursuivait de gros objectifs cette saison mais elle vient de se blesser. Elle est coincée au niveau de la hanche et devra passer des examens."

Pour le reste, Jacques Naveau se réjouit toujours de pouvoir amener des sportifs vers le top et c’est le cas avec Christophe De Keyser. "Il reste bien entendu affilié chez nous mais a été repéré par un team professionnel autrichien, Pewag, pour lequel il s’alignera sur de longues distances."

Christophe vient ainsi de participer au mondial longue distance de triathlon à Ibiza, où il a fini à une belle 17e place.

"Nous sommes contents de lui avoir mis le pied à l’étrier vers le professionnalisme, assure Jacques Naveau. C'est sûr, il n’aura pas le salaire des superstars du sport mondial, mais au moins, il pourra vivre de sa passion comme le fait Erwin Vanderplancke, athlète de haut niveau à la Défense. Il ne faut pas oublier que nos athlètes réalisent d’énormes sacrifices pour parvenir à de bons résultats mais qu’ils doivent remuer ciel et terre pour obtenir de petites aides."

"Bon nombre de mes athlètes francophones sont actuellement en stage à Nice"

Le TRIGT aimerait se retrouver tout en haut du classement des championnats de Belgique toutes catégories. "Un autre objectif est de qualifier notre relais mixte pour le championnat d’Europe des clubs 2023. Nous sommes le club ambassadeur de la Wallonie pour ce challenge européen."

Le TRIGT entend aussi se comporter de belle manière sur les T3 series. "Nous visons la victoire finale mais le week-end dernier à Viersel, épreuve qui faisait office de championnat de Belgique des teams, nous n’étions que cinq : Denteneer, Van Vaerenbergh, Gayant, Gillodts et Edouard Verstraete. Nous avons terminé à une belle quatrième place malgré tout."

Jacques Naveau ne manie pas souvent la langue de bois et se désole quand il évoque ces congés de printemps. "Les Flamands ont eu leurs vacances plus tôt et s’alignaient au complet à Viersel tandis que bon nombre de mes athlètes francophones sont actuellement en stage à Nice, nos vacances tombant très tard. Comment voulez-vous dès lors aligner une équipe complète ? En plus, un stage en mai, c’est tard pour pouvoir en retirer les effets tout de suite alors que de grosses épreuves se préparent."

Le TRIGT continue à s’inscrire aussi dans le développement du triathlon chez les dames. "Nous misons par exemple sur une progression dans les demi-distances avec Emma Claisse et Zoé Leurs."

Le club n’a pas pu organiser son épreuve des Chaufours cette année. Encore un sujet qui a le don de fâcher Jacques Naveau. "La piscine de l’Orient est en chantier. N’aurait-on pas pu prévoir la création d’une nouvelle piscine ailleurs à Tournai ? En attendant, nos athlètes peuvent aller nager une fois par semaine à la piscine de Kain. C’est vraiment le privilège des seigneurs, ça !"

Tant bien que mal, Jacques relativise. "Bon, j’arrête de m’énerver", dit-il en esquissant un large sourire.