"Jouer une mi-temps ne suffira pas", assure Yohan Brouckaert

"L’état d’esprit est bon depuis un bout de temps et la cohésion est bien présente", confie-t-il. Mais Yohan prévient d’emblée. "Maintenant, on ne passera pas si on joue une seule mi-temps comme nous l’avons fait à Onhaye mais aussi à Tamines et face à Uccle. Si on veut passer cette étape, il faudra jouer pendant 90 minutes, sinon, ça ne suffira pas."

guillement "On devra tout faire pour ne rien regretter."

Yohan préfère ne pas penser que ce match pourrait déjà être celui de la montée. "On sait que tout dépend de ce qui se passe aussi plus haut avec les licences et on se dit que tout n’est pas encore décidé à ce niveau et qu’on ne doit pas se satisfaire d’une victoire ce dimanche. Nous devons tout faire pour gagner ce tour final."

Ce match à Onhaye, avec ce scénario de rêve, pourrait booster l’équipe, même s’il a aussi laissé des traces. "On doit prendre cette qualification comme un booster, c’est vrai, mais n’oublions pas que nous avons passé 120 minutes sur un synthétique et que les corps ont vraiment souffert. Ce match nous a beaucoup apporté mais nous a aussi beaucoup coûté. Maintenant, je suis persuadé que les joueurs qui seront alignés auront à cœur de faire de leur mieux."

Les Tournaisiens, qui auront encore une séance ce vendredi, ont bien entendu pris leurs renseignements sur cette équipe d’Habay-la-Neuve. "Je ne vais surprendre personne en disant que c’est une équipe costaude. Elle vient de battre Manage, contre qui nous avions perdu deux fois, poursuit Yohan. Si cette formation est là, ce n’est pas un hasard, c’est qu’elle le mérite, comme nous. Elle peut tabler par exemple sur un joueur comme Raphaël Lecomte, qui a évolué plus haut. Ce n’est pas rien. Ce sera un dur morceau. On devra tout faire pour ne rien regretter."