Molenbaix et Flénu ne se quittent plus

”Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour le tour final et ce match il y a deux semaines n’avait pour enjeu que la deuxième place, confie Antoine. Je m’attends encore à un match assez fermé, comme il l’a été face à Péruwelz. Ce n’était pas très agréable à regarder pour le spectateur. Maintenant, Flénu va sans doute proposer plus de jeu. Chez eux, le danger vient de partout et ils sont offensivement très présents. C’est une équipe qui tient la forme, surtout quand on voit que Flénu met cinq buts au PAC, qui n’est tout de même pas n’importe qui. Ce ne sera pas un match à prendre à la légère et il faut oublier le 3-1 d’il y a quinze jours.”

Molenbaix est en forme aussi et en confiance après ses succès face à Beloeil, Flénu et Péruwelz. “En plus, hormis nos deux blessés de longue date, nous récupérons quasi l’entièreté du groupe, précise Antoine, dont le rôle a évolué ces derniers temps. Je suis monté d’un cran pour évoluer en six et ça a l’air d’apporter plus d’équilibre à l’équipe. J’avais déjà joué là chez les jeunes.”

Face à Péruwelz, Antoine Vandenhove a inscrit son premier but de la saison, sur penalty. Il espère ne pas en rester là.

guillement "Le premier qui marquera sera dans de bonnes conditions."

Dans le camp flénusien, les voyants sont au vert aussi après le net succès contre le PAC. Lorenzo Muratore sait que ce deuxième tour ne sera pas une sinécure. “Je m’attends à un match fermé, sur une surface de jeu compliquée. On sera certainement souvent dans le combat physique.”

Lorenzo et ses équipiers ont déjà livré une grosse saison, mais il faudra en rajouter une couche pour passer. “Je pense que la première équipe qui marquera dans ce match sera clairement dans de bonnes conditions pour l’emporter. Après voilà, ce sera un match où il faudra vraiment aller au charbon pendant 95 minutes, mais on a le groupe et la détermination pour le faire.”