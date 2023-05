Holuige envoie Tournai en D2

Si Tournai n’a pas livré son meilleur football de la saison ce dimanche, les hommes de Luigi Nasca ont fait preuve d’une très bonne organisation. Bien disposée, la phalange tournaisienne a laissé le ballon à son adversaire pendant quasiment tout le match. Et avant la rose d’Holuige, Tournai n’avait frappé que deux fois au but. Suffisant cependant à partir du moment où Habay n’a jamais véritablement su se montrer dangereux avant la frappe de Lecomte en fin de match. “Nous avons fait le gros dos, nous n’avons pas eu d’occasions, mis à part le but, avoue Luigi Nasca. C’est magique. Nous avons subi ? Il nous manque quatre à cinq joueurs, donc, il faut s’adapter. Nous avons tiré tout le jus qu’il y avait dans nos muscles. Nous avons joué avec nos armes. Nous savions qu’Habay aimait bien le ballon, nous leur avons laissé. Avec l’équipe au complet, nous aurions pu être plus conquérants, mais l’organisation et la discipline étaient là.”

Voilà donc Tournai en D2. Un exploit pour Luigi Nasca qui avait repris l’équipe en février dernier. “Quand je suis arrivé, nous étions neuvièmes, rappelle-t-il. Je me suis fixé comme objectif d’arriver au tour final. Nous y sommes arrivés. La semaine dernière à Onhaye, où nous remontons deux buts et où nous gagnons, je me suis dit que c’était le signe du destin. Ce dimanche, nous n’étions pas favoris. Cette montée, nous la méritons. Les gars n’ont jamais rien lâché. Ici, nous avons gagné un an. Mais connaissant très bien la D2, nous devons nous renforcer. Mais pensons d’abord à faire la fête. “

Habay : Bartholome,, Ansion (90e, Molnar), Vialette, Reyter, Jaspierre, Molinari, Poncelet, Lecomte, Toussaint (59e, Ajavon), Copette (80e, Deom), Leonard.

Tournai : Gianquito, Dassonville (69e, Holuige), Brouckaert, Pieraert, Thambwe, Zanzan (90e, Pio), Bellia, Amury, Destram (90e, Ze), Calon (14e, Van Wynsberghe), Lekehal.

Arbitre : Jérôme Meys.

But : Holuige (87e, 0-1).

Avertissements : Poncelet, Bellia, Thambwe.