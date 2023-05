Par ailleurs, au plan sportif, Tournai a officialisé l’arrivée de Mohamed Sylla. L’attaquant a fait les beaux jours de Molenbaix en P1 et va donc grimper de deux échelons.

"J’avais dit que la saison prochaine, je voulais évoluer au moins en D3, confie Mohamed. Tournai, c’est ma ville et j’ai toujours été bien accueilli quand j’allais voir les matchs du RFCT. J’y ai rencontré de bonnes personnes et j’espère que ça se passera bien. J’ai une seule chose en tête : pouvoir déjà être à la reprise de la saison avec mon nouveau club. Je vais essayer de faire le maximum pour l’équipe. La page est tournée pour moi à Molenbaix et je me concentre à présent sur Tournai."