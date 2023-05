Water-polo: Le titre de champion de Belgique pour des Mouscronnois bien trop forts!

À la conquête de l’Europe

Sacré champion de Belgique, il reste au dirigeant hurlu à décrocher la Coupe nationale dès le week-end prochain. Et quoi qu’il en soit, chose promise, chose due bien sûr, le premier trophée étant acquis, le prési emmènera ses troupes sur la scène continentale l’an prochain: "Les garçons le méritent, on tiendra donc parole, on jouera la Coupe d’Europe !"

Comment donner tort à Anthony Thues ? De tels Dauphins méritent amplement ce qui leur arrive, à commencer par ce nouveau titre de champion de Belgique, le onzième de l’histoire du club. Un sacre qui ne discute pas, tant la domination a été nette cette saison, aussi bien en phase classique qu’en play-off, mais ne s’est matérialisé qu’au coup de sifflet final du tout dernier match, la faute premièrement à la division des points par deux à l’entrée de la seconde partie de saison, la faute deuxièmement à des Malinois qui n’ont pas lâché l’affaire malgré des victoires étriquées en play-off: 10-9 contre Courtrai, 7-5 face à La Louvière et 14-13 contre Anvers ! "Raison de plus pour se méfier d’eux avant notre confrontation", notait Julien Donche, buteur à deux reprises face à des Pirates dont le bateau a vite chaviré. "Ils ont quand même inscrit le premier but", s’amusait à faire mine le numéro 7 du RDM pour nous faire croire à un semblant de suspense. Car il n’y a pas eu match, Mouscron étant beaucoup trop fort pour son adversaire ! "Il y a toujours match, rectifiait Julien Donche. Il faut juste savoir se rendre les choses plus faciles en appliquant les consignes."

Affaire rondement menée

Voilà une des clés du succès ! L’application des consignes de Gabo Gallovich pour sa dernière à la tête de l’équipe à domicile, le coach délaissant le coaching après quatorze années remplies de succès. "Il y a si peu à dire sur ce match car les gars ont juste été au top", se contentait de dire Gabo.

Et il est vrai que tout s’est déroulé comme chacun l’avait espéré dans le camp local ! Si Publie faisait 0-1, Zaoui lui répondait du tac au tac et lançait la machine hurlue vers la victoire et le titre. Le très nombreux public – piscine comble avec les gradins habituels garnis mais aussi des rangées de chaises sur l’autre longueur du bassin et une tribune aménagée derrière l’un des buts ! – a vite compris que rien n’arrêterait ses protégés lorsque Donche, Labreg et Naumchyk faisaient passer le marquoir à 4-1 après 6 minutes. Le show Croquet accentuait l’écart à 7-2 ! Et l’on ne venait d’entamer que le deuxième thème… L’increvable Naumchyk salait la note, Labreg concluait l’affaire, faisant grimper l’écart à son maximum: 17-9 ! La fête pouvait débuter et se poursuivre très tard dans la nuit.

Scores par période: 5-2, 3-0, 4-4, 5-3. RD Mouscron: Tom Lepoint, Alexander Grman, Clément Croquet (3), Alexis Durand, Rostyslav Naumchyk (4), Maxime Desloovere (1), Julien Donche (2), Nathan Quoirez (1), Hiliane Zaoui (3), Valentin Roussel, Samy Labreg (3), Émile Goret et Guillaume Wartelle-Hugues. RSC Malines: Jules Forceville, William Wittevrongel, Sven Publie (3), Arsenii Zelyk (1), Andres Dhooghe, Jarmo Van Doorn, Vadyslav Dulin (2), Zsombor Horvath (1), Filip Lugovic, Gerry Junior Verschuren (1), Sammy Claes (1), Antoine Moinet et Arthur Parmentier.