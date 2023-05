Le Wiersien Maxime Hellin termine 12e du Trail Alsace Grand Est by UTMB : "Je me suis senti bien tout au long de l’épreuve"

"L’organisateur de l’UTMB a lancé plusieurs épreuves dans le monde qui permettent, en fonction de leur difficulté, d’obtenir ce qu’on appelle des running stones, des points qui peuvent vous aider à augmenter vos chances lors du tirage au sort des participants à l’UTMB Mont-Blanc, mon rêve, indique Maxime Hellin. Après ma participation ici au Grand Est, j’ai obtenu quatre running stones. L’UTMB Mont-Blanc, je regarde cette épreuve avec de grands yeux depuis longtemps. C’est un peu comme participer à la coupe du monde pour un footballeur. J’espère être tiré au sort pour l’édition 2024."

En attendant, Max a signé un bel exploit en Alsace en terminant en 22h40 et des poussières. Il ne s’attendait pas vraiment à se retrouver à pareille fête. "Le départ a été donné vendredi soir à Colmar et je voulais être rentré pour dimanche midi. Il y avait des barrières horaires à respecter, sans quoi vous étiez mis hors-course. Je n’avais jamais fait plus de 70 km. J’avais dit à ma femme, qui me suivait de ravitaillement en ravitaillement, de ne pas me tenir au courant de ma position. Je voulais rester dans ma bulle. Bien entendu, on pouvait se reposer une demi-heure voire une heure à certains endroits, mais c’était au risque d’être hors-délais. Je n’ai pas éprouvé le besoin de dormir et j’ai veillé à continuer à m’alimenter correctement."

Max a pu compter sur sa femme et ses amis pour les encouragements. "C’était vraiment top. Des amis m’ont fait la surprise de me rejoindre sur le parcours avec ma grande fille. Pour ma femme, ça a aussi été une fameuse aventure. Même après l’épreuve, elle était encore remplie d’adrénaline. J’ai su que les gens chez qui nous logions avaient suivi mon parcours sur les écrans. L’engouement était incroyable. A mon retour à la maison, de nombreux amis m’attendaient avec des banderoles. Un grand moment."

Surtout, Maxime Hellin a fini sans bobos. "Avec la caillasse et les talus, j’avais les chevilles lourdes et les quadriceps qui piquaient un peu, mais des douleurs normales au final. Pour le reste, je me suis senti bien tout au long de l’épreuve. Ma femme m’a dit que j’étais toujours souriant à chaque ravito. Dans ce genre d’épreuve, c’est 50% physique, 50% mental. Je savais que le mental allait tenir et physiquement, je me suis senti très bien. Les nombreuses relances ne m’ont pas gêné."

"Le 25 juin, je serai au départ du marathon du Mont-Blanc."

Il faut dire que depuis 8 mois, dès le moment où il a appris qu’il était tiré au sort pour Colmar, Max, qui n’est affilié à aucun club, a mis toutes les chances de son côté en termes de préparation, n’hésitant pas à faire appel à plusieurs partenaires pour ne négliger aucun aspect : nutrition, ostéopathie, relaxation…

Avec la famille et les amis. ©D.R.

"J’ai aussi passé un test à l’effort et je me suis entraîné tous les jours. Pas forcément en courant, mais j’ai fait du gainage, du renforcement, du VTT. Je suis aussi parti en week-end intensif dans les Ardennes avec au programme plusieurs activités et 110 à 120 bornes au compteur. Au plan familial, je remercie mon épouse de m’avoir soutenu. Avec le boulot en plus, les journées étaient particulièrement chargées. Il faut s’organiser parce qu’une telle préparation demande de l’investissement."

Max se souvient par exemple de ses sorties au Mont-Sait-Aubert sous la pluie à 21 h ou encore de la répétition de cette montée abrupte aux abords de la basilique à Bon-Secours. "Cette montée-là, je ne peux plus la voir", sourit-il.

En attendant le tirage au sort de l’UTMB Mont-Blanc 2024, Maxime Hellin ne restera pas les bras croisés. "Dans un mois, le 25 juin, je serai au départ du marathon du Mont-Blanc. Là aussi, j’ai été tiré au sort. Entre le Trail Alsace Grand Est et ce marathon, le laps de temps est un peu court, mais je ne vais quand même pas renoncer. Cette épreuve, j’en avais envie aussi. Disons que ce sera plus cool et que je pourrai à nouveau en prendre plein les yeux dans un environnement que j’apprécie particulièrement."

Quand l’expression tutoyer les sommets prend tout son sens…