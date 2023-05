Baptiste Moulin retournera aux 24H de Spa

Mardi et mercredi, le quatuor était déjà en action dans les Ardennes pour les tests préalables à la course qui se déroulera cette année le premier week-end de juillet. Auparavant, c’était toujours le dernier. Mais la date est désormais prise par la course de Formule 1.

À Spa, notre volant régional a déjà tout connu. Sa plus grande peur depuis qu’il conduit quand il est sorti de route à pleine vitesse dans le mythique Raidillon. Heureusement, les pneus de protection lui avaient permis d’en sortir indemne. Il a aussi connu une grosse frustration quand il a dû abandonner lors de sa deuxième participation à cause d’une pierre qui avait causé de gros ennuis mécaniques. Mais Baptiste Moulin préfère surtout se souvenir des grands moments de joie qu’il a connu à Spa-Francorchamps. L’année passée, il a vécu sa plus belle expérience avec le retour du public après des années de course à huis clos à cause du Covid. Il a notamment pu goûter au défilé dans les rues de la ville. La présence du nombreux public autour de la piste avait boosté le Montroeulois qui décrochait une superbe 4e place en Silver. Mais son souvenir le plus marquant reste forcément le podium décroché dans la même catégorie lors de sa toute première participation. Un exploit qu’il aura à cœur de réitérer dans un gros mois.