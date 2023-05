Brunehaut est monté trop tard dans le train

"C’est l’égalité parfaite à la mi-temps avec ce but encaissé un peu stupidement. Les occasions, on les a eues, j’espère qu’on pourra les concrétiser après la pause."

Le début de seconde période allait tourner au cauchemar pour Brunehaut qui encaissait rapidement un deuxième but avant de s’écrouler jusqu’à 0-5. Dans le dur, les locaux allaient pourtant se relancer sur une frappe à distance de Greco à un quart d’heure du terme. Dans la foulée, Batteur et une nouvelle fois Greco rallumaient la flamme. À 3-5, Brunehaut n’était plus qu’à un petit but des prolongations mais le coup de sifflet final venait anéantir tous leurs espoirs.

Grosse déception après cette nouvelle désillusion comme le soulignait Maximilien Greco: "Comme lors du premier test-match, on s’est créé suffisamment d’occasions pour prendre l’avance et finalement, on se prend un but sur une erreur juste avant le repos. À la reprise, on est tombé dans une spirale négative. Après leur deuxième but, on a totalement sombré jusqu’à 0-5. Personnellement, j’y croyais encore car en futsal, un but peut vite inverser la dynamique. On a fini fort en inscrivant trois buts mais ce n’était pas suffisant pour aller chercher les prolongations."

Dans le dur durant les play-off

Malgré un titre de champion dans sa série, Brunehaut n’accède donc pas à la nationale 2. Un comble mais c’est ainsi ! Malgré tout, il restera une toute dernière chance à saisir lors d’une dernière confrontation en aller-retour contre Zuitendaal, la première manche se jouant ce vendredi. On espère cette fois-ci que ce soit la bonne.

"Lors de ces play-off, on a montré qu’on avait le niveau mais il nous a manqué quelque chose dans les détails. On a été mis en difficulté, ce qui n’a pas souvent été le cas en championnat. On s’est peut-être vu trop beau en abordant ces play-off et la moindre erreur s’est payée cash."

Quant à son avenir personnel, Maximilien l’aborde avec prudence: "Quand je suis venu à Brunehaut, j’avais besoin de reprendre de la confiance. J’ai été très bien accueilli et j’ai même l’impression que je suis ici depuis plusieurs années tant mon intégration s’est bien passée. Que ce soit en D2 ou D3, ça n’a pas d’importance pour moi. On verra d’ici quelques jours ce que ça donnera pour la suite en ce qui me concerne", conclut-il.