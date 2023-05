D3A ACFF: le Pays Vert engage Pascal Verriest comme coach

C’est chose faite depuis ce vendredi en début de soirée puisqu’un accord est tombé avec Pascal Verriest. Âgé de 58 ans, ce dernier est récemment passé par les clubs flandriens de Menin et d’Anzegem. Il dispose d’une belle expérience dans le coaching et rentre surtout dans les critères imposés par le club athois, dont la détention du diplôme UEFA-A. Pascal Verriest n’est pas un inconnu de la région. En tant que joueur, il a porté les couleurs de Mouscron et du Racing de Tournai. Sur le banc de touche de l’équipe prestant dans le stade des Géants, il sera assisté dans sa tâche de Nico Vandecaveye, aussi détenteur de l’UEFA-A. Un duo qui prend donc le relais de la paire que formaient David Bourlard et Bastien Letellier, tous deux démissionnaires.