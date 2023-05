Gabo Gallovich part par la grande porte après le doublé coupe-championnat des Hurlus

Dans la piscine, on a senti toute la volonté des Hurlus afin de permettre à leur entraîneur de partir par la très grande porte. “C’est fabuleux de finir de la sorte, sur un doublé. C’est comme un rêve. Désormais, je vais tourner une page de 14 ans de coaching à la tête de l’équipe première. Ce ne sera pas facile. Mais le polo, que je joue depuis dix ans, ne va pas me quitter totalement. Je vais agir pour lancer le sport-étude. Je reprendrai peut-être une équipe de jeunes également. Je ne regrette pas ma décision. Et je ne garde que de très bons souvenirs en tête”.

À le voir vivre le match en bord de bassin et fêter avec le public, on avait presque l’impression qu’Anthony Thues était redevenu joueur. Le manager était le premier à féliciter ses troupes. “C’est le succès d’un groupe qui a tout de suite adhéré à nos ambitions. Après le titre, personne n’a relâché les efforts. Dès lundi, on était focus sur la façon de gagner la Coupe. Sur la saison, on peut dire que c’est mérité. Aujourd’hui, on a su prendre rapidement quelques buts d’avance. Ensuite, on a géré avec métier. On le voit dans le chef de joueurs comme Naumchyk ou Grman qui ont connu le très haut niveau”.

Avant de faire la fête, le dirigeant avait déjà une petite pensée pour la saison prochaine. “Cela fait 25 ans que l’on preste au plus haut niveau. Chaque année, les compteurs sont remis à zéro mais on va essayer de confirmer encore une fois. Ce sera une nouvelle page de l’histoire du club avec le départ de Gabo. Mais on a toute confiance en notre nouveau coach (NdlR : Akos Biro) qui connaît aussi le très haut niveau. Il va poursuivre cette culture de la gagne”. Un nouvel entraîneur qui doit logiquement emmener ses joueurs en Europe : “C’est notre volonté vu que le groupe a remporté au moins un trophée. Mais on est dépendant des subsides pour organiser cela”.