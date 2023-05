Futsal: Brunehaut monte finalement en D2

Même si elle survient sur tapis vert, l’accession à la D2 est pleinement méritée pour le club qui, rappelons-le, avait remporté le titre dans sa série de N3. Malheureusement, le règlement obligeait le MFC à passer par des matchs de barrage où la fatigue s’était fait ressentir chez nos régionaux face aux Bruxellois et contre Malines. “Il y avait aussi du stress. Mais là, on peut tout relâcher”. Mais le répit sera de courte durée car il faudra préparer au mieux le prochain exercice. “On va pouvoir travailler sur le budget, sur le noyau et sur l’organisation générale (NDLR : notamment la salle). C’était compliqué de le faire avant sans savoir la série où on évoluerait”.

La face du noyau ne changera pas totalement à l’étage supérieur. “On veut garder la base actuelle. On gardera tous les joueurs qui sont prêts à s’investir dans le projet D2. Mais on va aussi devoir étoffer un peu le groupe. Cette année, on a tourné à dix. C’est trop court pour faire face aux blessures ou suspensions. Le coach a déjà des noms en tête. On va pouvoir finaliser cela désormais”.

L’objectif sera, lui, très clair en D2. “On ne veut pas faire l’ascenseur. On va essayer de se maintenir au plus vite et de viser le ventre mou. On va découvrir cette division sans stress. On veut s’y installer durablement avant de pourquoi pas voir plus haut plus tard si c’est possible”.