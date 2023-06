Sam Gomez ne coache plus le CN Tournai

"Le coup est dur, avoue François Droulez, responsable de la section polo du CNT. Et comme si on n’avait déjà pas assez de soucis ! Je ne sais pas quoi dire puisque, la semaine dernière, on avait encore eu une réunion. Je suis donc tombé des nues du jeudi soir lorsque Sam m’a fait part de sa décision… J’ai tenu à la rencontrer ces derniers jours pour au moins comprendre ses motivations et éclaircir certaines choses, car je ne voulais pas qu’on se quitte comme ça, à défaut de la convaincre de rester. Je sais que des reproches lui ont été faits à gauche et à droite mais on ne pouvait pas s’attendre à ça. Au final, j’ai compris que c’était bien sa volonté dernière de quitter son poste de coach de l’équipe première, on ne peut que la respecter même si on la regrette. On tient à remercier Sam pour con investissement malgré les conditions actuelles difficiles. La porte lui sera toujours ouverte. Le seul côté positif est qu’il vaut mieux apprendre son départ maintenant que le 15 août, s’exclame François Droulez, un peu dépité, qui a toutefois des pistes. On est en contact avec plusieurs coaches. Notre choix se portera sur l’un des candidats qui partagera notre objectif de se rapprocher de la tête de la Superligue."

"C’est trop de stress pour essayer d’être compétitif"

De son côté, Sam Gomez reconnaît une certaine usure, lui qui nous a appris la nouvelle de son départ avec subtilité: "Pour parler de water-polo à Tournai, il faut désormais contacter Justin ou Big." Déchiffrez le capitaine Justin Kubat ou François Droulez !

Avant d’aller plus loin dans l’explication et les raisons: "J’arrête le polo, décision prise dès jeudi passé ! J’ai besoin de prendre du recul, penser plus à moi et mes proches. Ce n’est pas lié aux résultats de cette saison (NDLR: le CNT a raté les play-off, principalement suite à un noyau qui s’est étiolé au fil des mois après quelques arrêts) . Les circonstances ont fait que ça était difficile pour tout le monde… Je me rends compte que c’est bien trop de stress, d’investissement pour essayer d’avoir une équipe compétitive… Avoir les contacts pour renforcer le groupe, rassurer les joueurs, ça prenait trop de place dans ma vie ! J’ai juste envie et besoin de remettre les choses dans l’ordre en me reconcentrant sur ma famille."