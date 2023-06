1 719 équipes engagées, 20 833 matchs joués, 100 % d’arbitres jusqu’en P3 : le foot hennuyer fait son bilan

”En quelques chiffres, 1 719 équipes étaient engagées. Au total de la saison, il y a eu 20 833 matchs joués. L’ACFF est en mutation, mais nous voulons garder nos points d’ancrage dans la province”, a-t-il assuré.

David Delferière, président de l’ACFF, est revenu sur les bruits qui l’avaient annoncé en partance dès décembre 2022.

”Je termine mon septième cycle de quatre ans dans les instances et même si je ne suis pas atteint par la limite d’âge, il faut laisser la place aux jeunes et à de nouvelles idées. Il avait été question de mon départ anticipatif au 31 décembre 2022, ce que j’ai vraiment imaginé suite à un différend avec le président fédéral et sa garde rapprochée, mais je n’ai pas cédé vu le soutien reçu au sein de l’ACFF. Un consultant extérieur a été désigné afin d’effectuer un audit et de proposer des solutions d’amélioration du fonctionnement de l’ACFF. Son travail s’achèvera en novembre et le CA a souhaité que le mandat des administrateurs soit prolongé pour que le consultant puisse terminer son travail avec les gens qui étaient présents quand il l’a commencé. Je ne partirai donc pas en juin. En fonction des conclusions, l’ensemble du CA devrait démissionner en décembre afin qu’un nouveau CA puisse être désigné en janvier.”

David Delferière plaide aussi pour le maintien d’antennes provinciales.

”Là où nos amis néerlandophones ont regroupé toutes les séances répressives en un seul lieu, à Strombeek, nous voulons maintenir nos centres en province. Les refus de transaction pourraient même se traiter en visio afin d’éviter de longs trajets pour des séances qui ne durent que quelques minutes.”

Les clubs étaient présents en nombre à l'AG du foot hennuyer. ©Ferriol

Il a également abordé l’application du plan financier. “Le Hainaut avait été marqué avant le Covid par de nombreux contrôles ONSS. On sait que les primes versées aux joueurs seront exonérées d’ONSS pour autant qu’elles ne dépassent pas le seuil de 4 500 € brut par an.”

Concernant la scission de la Nationale 1 souhaitée par l’aile flamande, David Delferière ne se fait pas d’illusions. “On va y aller. La garantie, c’est que nous aurons un représentant de l’ACFF montant en D1B chaque année. (NdlR : après la dernière réunion, la grande majorité des clubs était contre pour des raisons financières et sportives).”

De son côté, Bruno Boël, président du bureau régional de l’arbitrage, s’est réjoui de la récente désignation du Carolo Andy Denuit comme assistant-arbitre en challenger Pro League. “Il atteint le Graal.”

La lourde tâche d’assurer au mieux les désignations chaque week-end reste un défi. “Nous avons assuré 100 % de ces désignations en P1, P2 et P3, même s’il a parfois fallu jouer à l’équilibriste, a relevé Bruno Boël. En P4, le taux de désignation était de 62 % dix jours avant le match, mais arrivé le dimanche midi, il chutait à 38 %.”

Au niveau de la formation des jeunes, 100 clubs ont introduit une demande de label pour 2023-2024, a précisé Noël Dalla Bella, responsable sportif de la formation provinciale des jeunes. Serge Rochart, manager provincial, a communiqué les dates de début des compétitions.

”Ce sera le 20 août pour les équipes premières masculines de la P1 à la P4 et les P3 féminines, tandis que les jeunes et les réserves seront sur le pont le 27 août. Quant aux P1 et P2 dames, elles commenceront le 3 septembre.”

Le 1er tour de la coupe du Hainaut pour les équipes premières hommes, dont le tirage a été dévoilé, se déroulera le 30 juillet.

Enfin, le JDay destiné aux U8 et U9 aura lieu le 16 septembre à Herseaux.

”La violence mine nos terrains tous les week-ends”

D’entrée, le président du CP, Fabian Saussez, n’a pas cherché à éluder le fléau de la violence.

”Verbale ou physique, elle mine nos terrains tous les week-ends. Bagarres, insultes… L’ACFF dit stop et a lancé le plan d’action 'Mettons la violence hors-jeu'. Je vous demande de le soutenir. Nous avons tous un rôle à jouer en la matière. “

Ce phénomène peut aussi expliquer les difficultés à recruter de nouveaux arbitres. “On clôture l’exercice avec 36 admissions. Nous sommes en net recul par rapport à l’an dernier, avait indiqué Bruno Boël. S’il est encourageant de voir que de jeunes souhaitent se lancer, le respect témoigné aux arbitres devrait être comme dans d’autres sports une vertu cardinale au lieu de la contestation et du manque de considération envers eux qui ternissent l’image de notre sport. À plusieurs reprises cette saison, les instances répressives ont pu constater des comportements difficilement acceptables qui ont mis à mal la confiance des arbitres dans leur hobby. “