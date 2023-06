"Il fallait finir dans les quatre premiers pour pouvoir éventuellement monter, mais deux équipes, à savoir Sokah et la Villette, ont déjà une formation au-dessus et ne pouvaient pas monter en Super tandis que Braine et Astrid ont refusé, indique Julien Renard, président et joueur de Don Bosco. Nous avions envoyé un mail à la fédération et nous attendions des nouvelles. Elles sont positives. C’est la deuxième fois dans l’histoire du club que nous accédons à la Super. En plus, il y aura 9 équipes seulement et sauf changement dans le règlement, nous devrions pouvoir évoluer deux saisons au moins en Super même si nous finissons tout en bas de la série dans un an."