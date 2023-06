Hervé Duelz a fait découvrir le circuit de Zolder aux malvoyants : “Ils veulent tous recommencer”

Le pilote a proposé à l’ASBL Le Soleil dans la Nuit, basée à Wadelincourt (Beloeil), d’effectuer quelques tours de piste en embarquant plusieurs de ses membres non-voyants ou malvoyants. Fameuse expérience.

”Avant même le Covid, j’avais eu l’occasion de croiser dans les stands des maîtres-chiens pour aveugles qui étaient venus faire des photos pour éditer un calendrier. De là est née l’idée de proposer à l’ASBL Le Soleil dans la Nuit, qui se situe près de chez moi, que des personnes déficientes visuelles puissent réaliser des tours avec moi pour leur faire ressentir les sensations procurées dans la voiture sur le circuit.”

guillement "J'avais demandé à ma copilote de rouler et je m'étais bandé les yeux."

Le projet s’est donc concrétisé il y a quelques jours et Hervé n’avait rien laissé au hasard. Il s’est même mis en quelque sorte dans la peau de ses invités.

”Lorsque j’ai pensé à ce projet-là, j’ai anticipé les événements. Lors d’un précédent track-day, j’ai demandé à Petra, ma copilote, de rouler et je me suis installé comme passager avec les yeux bandés. Même si je connais bien le circuit et que je parvenais plus ou moins à savoir où on en était, j’ai éprouvé un sentiment bizarre, un peu justement comme si je ne connaissais pas bien le circuit.”

La compagne d'Hervé veillait à placer les passagers dans de bonnes conditions. ©D.R.

Lorsqu’il a embarqué les personnes non-voyantes dans sa BMW, Hervé a souhaité les guider de la voix, afin qu’elles ne se sentent pas perdues et trop surprises. “Le but n’était certainement pas de faire peur aux gens mais plutôt de leur faire passer un bon moment, assure-t-il. Avant chaque virage, j’annonçais donc si on tournait à droite ou à gauche. J’ai embarqué chaque personne individuellement pour trois tours de circuit. Le premier s’est effectué à l’aise et ensuite, j’ai accéléré et j’ai pratiquement roulé comme si j’étais en course. J’observais les réactions mais personne ne m’a demandé de relâcher. Au contraire, ils voulaient tous recommencer. C’était une première expérience en voiture de course pour chacun d’entre eux. Ils avaient déjà eu une activité avec un planeur mais pas avec une voiture. Je les avais briefés il y a quelques semaines déjà sur la manière dont ça allait se dérouler.”

Les tours de circuit en BMW ont beaucoup plu. ©D.R.

En plus, Hervé Duelz a dû composer avec la présence d’autres pilotes sur le circuit. “Le track-day, c’est un moment lors duquel les teams viennent s’entraîner et où les gens viennent aussi payer l’entrée sur le circuit pour y rouler avec leur véhicule. C’est un peu ce que j’appelle le jour des chicanes mobiles parce qu’il ne suffit pas d’aller vite en ligne droite, il faut aussi pouvoir freiner et bien appréhender les parties techniques. Certains ont tendance à l’oublier.”

guillement "Les retours sont très positifs."

Du côté de l’ASBL Le Soleil dans la Nuit, cette séance a été vécue de manière très positive. “Nous essayons de leur faire vivre une expérience un peu spéciale chaque année et grâce à Hervé, nos membres ont pu vivre en direct des sensations de vitesse, souligne Alexandra Carpentier, présidente de l’ASBL. Les retours sont vraiment positifs. La plupart d’entre eux sont friands de nouveautés et de sensations fortes et pour ceux-là, l’expérience de la vitesse, des accélérations et des freinages a été merveilleuse. Le moment a encore été plus marquant pour les membres qui étaient malgré tout un peu stressés avant de monter dans la voiture. Ils n’attendent tous qu’une chose : revivre une nouvelle fois l’aventure.”

En ce qui concerne la compétition, Hervé Duelz et sa copilote Petra Carlier sont actuellement en tête du championnat BGDC (Belgian Gentlemen Drivers Club). “Il y aura deux rendez-vous important en octobre, le 7 à Zolder en ouverture de la Fun Cup et le 21 à Francorchamps en ouverture des 24 h 2CV.”

Hervé Duelz ne manque pas de projets et continue à inviter régulièrement des personnes qu’il connaît de près ou de loin à partager sa passion sur le circuit de Zolder. Une manière d’ouvrir les yeux au grand public sur les spécificités des sports moteurs.