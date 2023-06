Plusieurs fois championne de Belgique de one wall, Sarah Clément lance des entraînements estivaux : "Jouer toute l’année pour être plus performante"

"Le one wall ne se pratique généralement chez nous que l’hiver. A partir de fin mars, il faut laisser la place à la saison de balle pelote. Dans ces conditions, le recrutement n’est pas évident, confie Sarah, 22 ans, originaire de Montroeul-au-Bois et qui enseigne les langues à Saint-Ghislain. En lançant cet appel, je voulais inciter les filles à venir s’entrainer et pourquoi pas susciter des vocations."

Le succès dépasse ses espérances. "Nous sommes une vingtaine en tout. Nous avons divisé les groupes en débutants et confirmés. Il y a aussi des garçons. Le one wall est assez compatible avec la pratique du volley ou même du tennis et nous avons des représentants de ces sports lors des entraînements."

"En septembre, je sentirai la différence."

A titre personnel, Sarah espère aussi retirer les fruits de cette pratique plus régulière quand elle entrera en lice. "Souvent, lors des compétitions dès septembre, je sens que je suis moins en forme par rapport à des adversaires d’autres nations. Ici, je vais sans doute voir la différence comme je me serai entrainée sans m’arrêter. Après les vacances, j’essaierai de m’aligner sur un maximum de compétitions. Il y a le Spanish Open, l’Open de Belgique, les Pays-Bas ensuite."

Sarah ne désespère pas non plus d’amener une certaine forme de concurrence, d’émulation, qui serait profitable aux athlètes belges sur les compétitions européennes.

Dans quelques semaines, elle emménagera du côté d’Ellezelles et a une idée en tête. "Dans cette région, je sais qu’il y a une salle à Flobecq qui permet la pratique du one wall. Attirer du monde là-bas serait une bonne chose aussi."

En attendant, il suffit d’envoyer un petit message à Sarah via Messenger pour en savoir plus sur les séances du lundi soir à Blicquy.