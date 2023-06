Don Bosco de retour en Super : "Nous voulons gagner quelques matchs", assure Julien Renard

"L’inscription pour jouer en Super coûte 100 € de plus que d’habitude. A part ça, ça ne nous demandera pas de délier les cordons de la bourse. Au contraire, nous pourrons tabler sur des spectateurs supplémentaires et les jeunes seront forcément tirés vers le haut et voudrons suivre l’équipe."

Sportivement, Don Bosco ne pourra sans doute pas ambitionner de jouer un rôle en vue. Mais pas question non plus de se dire qu’à chaque rencontre, tout sera déjà joué d’avance.

"Il ne faut pas que les joueurs soient dégoûtés parce que mentalement, perdre tout le temps peut être difficile à encaisser, assure Julien. Quand vous avez l’impression de bien jouer mais qu’au final, vous perdez, ça fait mal à la longue. Mais justement, nous allons tenter d’accrocher quelques victoires."

Si Don Bosco a accepté le challenge, c’est aussi en raison d’un noyau bien équilibré et de la volonté de faire encore progresser ses jeunes éléments.

"A Don Bosco, nous avons toujours visé le plus haut possible dans la mesure de nos possibilités et ça ne va pas changer, explique Julien Renard. Nous allons tourner avec quatre joueurs ayant une bonne mentalité et c’est important. Un garçon comme Max Lermusiaux est passé en peu de temps de B4 à gros B0. La N1 correspond peut-être plus à son potentiel encore actuellement mais il va à nouveau progresser et la Super sera à n’en pas douter une bonne expérience pour lui. Julien Auvertin passe de B2 à B0 pour la première fois et poursuit lui aussi son ascension. Si vous conjuguez la progression de ces deux joueurs à la vie de famille de Frédéric Bouckenooghe et moi, tout le monde s’y retrouve. Logiquement, nous devrions jouer nos rencontres à domicile le vendredi soir."

En ce qui concerne les infrastructures, Don Bosco ne devra pas effectuer de modifications dans sa salle. Un autre point positif.

Julien Renard a déjà connu la Super Division à deux reprises. "La première fois, j’étais encore jeune et fit, sourit-il. C’était avec Caj-Mir. La deuxième fois, c’était à Don Bosco. La différence entre la Super et les autres divisions, c’est que vous rencontrez des joueurs qui sont pratiquement pros et qui vivent en tout ou en partie du ping. En N1, vous êtes encore dans l’état d’esprit de faire du sport amateur à un haut niveau. Maintenant, à Don Bosco, on va encore parler de plaisir mais avec quatre B0, on aura quand même des arguments et on veut clairement gagner quelques matchs."

Si tout se passe comme prévu, les Tournaisiens devraient évoluer quoi qu’il arrive deux saisons en Super vu que la série comptera neuf équipes cette année. "Tout le monde a été d’accord tout de suite pour tenter l’aventure", précise Julien.

A Bon-Secours, "on ne veut pas brûler les étapes"

Sondée elle aussi pour monter en Super, la Palette Bon-Secours a décliné l’offre. "On nous l’a effectivement demandé mais nous ne voulons pas brûler les étapes, indique le président, Vincent Colin. Nous aurons une belle liste de forces, mais sans doute pas suffisante pour la Super. Nous n’avions pas envie que nos joueurs soient dégoûtés de faire zéro chaque semaine. En plus, nous avions déjà conclu des accords avec eux pour la N1 et nous ne voulions pas tout chambouler et mettre les joueurs au pied du mur. Et puis, la priorité est aussi de recréer une bonne ambiance d’équipe après les péripéties vécues durant la saison. Il aurait fallu se décider en trois ou quatre jours et aussi procéder à quelques transformations au niveau des infrastructures. Nous aurions été pris de court."

Bon-Secours visera d’abord le maintien avant de penser à autre chose. "Nous ne fermons pas la porte à la Super Division, mais la série de N1 sera déjà très relevée et l’objectif, dans un premier temps, sera de se rassurer", conclut Vincent Colin.