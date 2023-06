"Le circuit ITF toujours dans un coin de ma tête", assure Margaux Maquet

"J’ai terminé mon cursus à Charlotte où j’ai obtenu mon diplôme de bachelière en communication et relations publiques. Ici, je vais prendre la route de l’Alabama pour un master en sports et management. Pour l’instant, j’effectue aussi un stage en communication à l’Union Saint-Gilloise."

B-15/4, celle qui est toujours affilée au SDI (Dilbeek) avait prévu de disputer plusieurs tournois dans notre pays cet été. Avec succès puisqu’elle enchaîne les victoires. "Sur les cinq tournois auxquels j’ai participé, j’en ai gagné quatre, dont le dernier au Vautour face à Emeline De Witte en finale. Je prends ce qui vient, sans me mettre de pression, assure Margaux Maquet. Je sais que je ne jouerai en Belgique que pendant trois mois et je ne fais pas de fixation en termes d’objectifs. Je veux aussi passer du temps avec ma famille. Je suis engagée pour l’instant au tournoi de la Gantoise et après, on verra. Mais je jouerai exclusivement en Belgique cet été. J’ai eu l’occasion aussi de disputer quelques rencontres d’interclubs en France avec Nancy."

"Il faut prévoir un gros budget."

Margaux Maquet n’a toutefois pas abandonné l’idée de faire son trou sur le circuit professionnel, même si elle doit tenir compte de plusieurs paramètres, pas uniquement sportifs.

"Quand j’aurai fini mes études, plusieurs portes s’ouvriront. J’ai toujours dans un coin de ma tête la participation à des tournois ITF, mais il faut tout de même prévoir un gros budget. C’est un élément à prendre en considération. Maintenant, je n’ai pas envie d’avoir de regrets et j’aurai tout donné pour atteindre mon objectif. Je pense avoir le niveau, mais en termes de ranking, ça tient parfois à peu de choses. Il faut franchir les étapes palier par palier, en jouant match après match. Quant à intégrer le top 100, ça c’est encore une autre histoire. Si cette porte ne s’ouvre pas pour moi, je prendrai un autre virage professionnel, soit en restant aux Etats-Unis, soit en rentrant en Belgique."

Le 20 août donc, Margaux reprendra la route des Etats-Unis, logiquement pour un an. Une année charnière à l’issue de laquelle sonnera l’heure des choix. Quoi qu’il arrive, la connaissant, elle fera le bon.