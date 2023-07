Comme l’année dernière, Victor Vico s’est imposé mais en allant 1’34’’ plus rapidement – soit au tempo de 3’17 au kilomètre – que Jo Van Den Brulle, vainqueur de l’épreuve, en 40’02, sous la canicule en 2018 qu’il a précédé de 2’20’’. Vincent Cantreul est monté sur la troisième marche du podium en 39’04. Louis Bralion, de l’ET Chièvres, termine quatrième, et premier Espoir en 39’40. Il précède de deux secondes l’ex-multiple champion national du saut en longueur Corentin Campener, rentré à la 5e place en 39.42. Classé 11e en 40.17, Grégory Billet est le premier Vétéran 2 suivi dans la catégorie de Michel Delmeule, en 42.26, et de David Falce en 42.50. Chez les V3, c’est Gino Vandenbroucke, qui s’impose en 47.57, précédant Jean-Marie Vandeneede, en 48.28 ; et Marc De Cubber, en 48.44. En 54.51, Michel Decock, s’impose chez les V4, précédant Herman Van Den Haute, 276e en 59.26, et Michel Coeuret, classé 291e en 1h et 20 secondes.

Côté féminin, c’est Virginie Dujardin qui a été la plus rapide, bouclant les 11 km en 45.11 soit à une moyenne de 4.09 au kilomètre ! Ophélie Pierre, classée 75e des féminines, et la première chez les “Dames” a cette fois pris la seconde place en 47.19, devant Catherine Dujardin, 93e, et deuxième de la catégorie des Aînées 1, en 48.06. La troisième de ladite catégorie est Sophie Magnier rentrée 105e en 48.32. Marjorie Murez termine 127e et première Aînée 2 en 49.24 tandis que Héloïse Dirick, première Espoir dame, suit à 10 secondes, 129e en 49.34. Cécile Moutiez, deuxième A2, se classe 131e en 49.48. Chantal Bruneau, première A3, se situe actuellement à la 231e place. Et Marie-Jo Collie, A4, 268e.

Et au général ?

Après 19 épreuves, 244 noms figurent au classement général provisoire où Victor Vico est en tête avec 61316 points, devant Jo Van Den Brulle, 59799, et Emmanuel Demuynck, 59031. Pas de surprise, au féminin, Virginie Dujardin tient la corde, actuellement 14e et aussi première A1, devant Mireille Duquenne, 36e et deuxième de la catégorie. À la 44e place, on trouve la première “dame”, Camille Deleruelle. Vient ensuite Auxanne Dujardin, 55e et 2e “dame”. Puis Catherine… Dujardin, actuellement 67e, et 3e Aînée 1. Suivie de la 3e e “Dame” Ophélie Pierre, classée 88e. Marie-Jo Collie est 144e et première A4.