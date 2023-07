Pour la 23e édition, l’épreuve partira dès 8h30 du local du Jogging Club Luingne pour rejoindre la plage de Bredene. “Au total, cela fait 83 km, le parcours est assez plat, ce qui change de celui qu’on a emprunté quand on rejoignait Bray-Dunes en France où ça montait un peu, sourit Robert Duponcheel du Jogging Club Luingne. Le but est d’avoir des équipes de 2 ou 3 ou 4 ou 5 membres mais avec un vélo de moins. Il faut qu’un des membres de l’équipe court et après, ils se relaient comme ils veulent sur des petits chemins difficilement accessibles pour les voitures. Attention toutefois que ce n’est pas non plus un parcours fermé par la police mais on passe par des petits chemins pour traverser la Flandre.”

L’objectif n’est pas la gagne à tout prix mais avant tout d’aller jusqu’au bout. “L’idée est tout de même d’imposer une vitesse minimale de 10km/heure, ajoute notre interlocuteur. On propose quatre ravitaillements durant le parcours pour permettre à chaque concurrent de s’hydrater ou de manger un petit truc. Ça sert aussi d’étapes et ils sont à Ledegem, Staden, Eernegem, Bredene. On a déjà attiré 25 équipes par le passé. On a connu un petit coup de mou à cause du Covid mais on aimerait pouvoir relancer toute la dynamique.”

L’inscription est de 25€ par participant, le départ est programmé le 15 août à 8h30 à Luingne. Le club assurera le rapatriement des vélos.