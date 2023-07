Jimmy Minet cinquième du National des 100 km : "Je voulais tester mes limites"

"J’étais vraiment esseulé parmi les concurrents flandriens, indique Jimmy. Nous n’étions que 29 partants mais c’est dû au format de l’épreuve. 100 kilomètres, ça ne s’improvise pas. La température est quand même montée à 25°. Il s’agissait d’un parcours à 99% sur routes, une boucle de 5 kilomètres dans la campagne brugeoise. Une formule sympa qui permet de voir ses proches à chaque tour."

Jimmy visait à la fois un temps et un bon classement général. Il espérait terminer en 8 h30. "Au niveau du chrono, ça ne s’est pas passé comme prévu. Je me suis retrouvé seul dès les premiers mètres. Sur la ligne, je voyais des gars affûtés et je me demandais même ce que je faisais là. Ils sont partis vite et je pointais au-delà de la douzième place."

Au contraire de plusieurs favoris qui ont craqué, Jimmy a bien géré sa course. "Après le 50e kilomètre, les abandons ont commencé à pleuvoir et mentalement, ça m’a boosté. Au 60e, je me suis retrouvé en 5e position et le grand favori a alors abandonné à son tour. Il n’y a que la première dame qui est passée devant moi. Je finis donc cinquième et quatrième homme."

"La perte de lucidité est impressionnante."

Avant le départ, Jimmy Minet s’était alimenté en conséquence et n’a pas dû puiser dans ses réserves pendant l’épreuve. Il a également bien géré son hydratation, même si.... "La perte de lucidité au fil des tours est impressionnante. J'oubliais de demander à boire alors que j'étais à sec. Les yeux se révulsaient aussi à la fin. Sans mon assistance cinq étoiles, je n’arrivais pas au bout. Physiquement, je m'en tire sans gros bobos. A l’arrivée, j’avais quand même du mal à marcher et il m’a fallu du temps pour regagner ma voiture. Je voulais tester mes limites, mais refaire 100 kilomètres et se remotiver pour essayer de faire juste un peu mieux sera difficile. On verra."

Il a pourtant prévu de relever un autre défi : s’aligner sur les 24 h d’Ath en solo. Histoire d’ajouter des kilomètres à un compteur qui n’en finit pas de tourner…