En rejoignant l'Académie Mouratoglou en septembre, l'Athois Nathan Defromont poursuit son rêve

Car, au fil de ses rencontres, l’Athois a attiré les regards. "C’est forcément fort différent d’un sport collectif. Comme je suis un gagnant dans l’âme, j’avais toujours cette envie de battre mes amis quand on allait jouer au club. Au fur et à mesure, plusieurs personnes m’ont dit que j’avais quelque chose. Je n’écoutais pas trop au départ parce que je préfère me concentrer sur moi. Mais quand on me l’a répété plusieurs fois, j’ai commencé à croire en mes capacités."

Les parents de Nathan ont aussi entendu les compliments venus de la part de connaisseurs. Pour parfaire sa technique, ils ont décidé, en mai dernier, de l’inscrire à un stage de l’Académie Mouratoglou, l’entraîneur français qui a notamment entraîné Serena Williams dans sa longue carrière. "À la base, l’objectif était de profiter de cet encadrement très professionnel pour progresser dans mes points faibles dont la technique pure. Dès le premier jour, on m’a dit que je devais changer de groupe, car j’étais plus fort que les autres. Le lendemain, on m’a dit la même chose. Puis, le mercredi, on est venu filmer mes entraînements. C’était assez stressant sur le coup", sourit notre interlocuteur.

Dans la foulée de ce passage sous l’œil des caméras, les responsables du stage demandent un rendez-vous avec les parents de Nathan. "Ils voulaient voir si j’étais intéressé par une entrée au sein de l’Académie. C’était un choix difficile, mais qu’il fallait prendre rapidement, car les inscriptions pour la rentrée de septembre étaient presque clôturées. Comme je suis fou de tennis, j’ai décidé de passer le cap."

Vivre de sa passion au plus vite

À 14 ans, le tennisman va donc rejoindre la prestigieuse "usine à talents". Par le passé, on a vu y passer la Belge, Yanina Wickmayer, mais aussi des vedettes du circuit comme Stefanos Tsitsipas, Coco Gauf, Márcos Baghdatís et bien d’autres. À plus de 1 000 kilomètres de son domicile dans la cité des Géants, il se prépare pour une expérience incroyable. "Je pars le 2 septembre pour intégrer le programme de sport-études, détaille l’adolescent. Je suis conscient que je quitte tout (amis, école…) pour le tennis. Mais je pars sans stress. Mes parents en ont peut-être plus que moi, car je suis le petit dernier de la famille (sourire). En fait, je pense que j’ai encore un peu de mal à réaliser ce qui m’arrive. Mais je suis impatient en même temps, car je suis dingue de tennis. Mon rêve est de devenir pro un jour (NDLR: son papa évoquait, lui, la possibilité de rejoindre pourquoi pas un jour une université américaine). Je suis inscrit pour trois ans. Il s’agit de la fin de ma scolarité. Mais qui sait ce qui peut se passer par la suite. Si je progresse plus rapidement que prévu, je n’hésiterai pas à tenter ma chance le plus vite possible."

Apprendre de chaque défaite

En attendant le début de la plus belle aventure de sa jeune vie, Nathan Defromont compte bien progresser à grande vitesse en participant à de nombreux tournois dans la région. La semaine dernière, il a notamment remporté sa première compétition à Antoing. Il a réglé le tableau destiné aux Messieurs 4, battant en finale Arnaud Delcroix (6-0, 6-2). "J’avais déjà réussi à me qualifier deux fois pour une demi-finale. Mais cela ne m’avait jamais souri. C’est plaisant de débloquer mon compteur." Comme c’est le cas de nombreux joueurs, Nathan Defromont n’hésite pas à doubler les tableaux. En Messieurs 3, face à des opposants bien plus expérimentés que lui, il poursuit son apprentissage. "J’ai un peu de mal à accepter la défaite sur le coup, reconnaît avec beaucoup de franchise le jeune tennisman. Mais quand j’en discute avec mon papa, je comprends mieux. Je dois me servir de chaque revers pour continuer à m’améliorer. Je dois retenir mes erreurs pour ne plus les reproduire par la suite. Je pense notamment à la tactique. À Antoing, je suis tombé en quarts sur un Miguel Lionaise qui réfléchit énormément sur le court. Je dois apprendre de ce type de rencontre."

On dit souvent que le talent n’attend pas l’âge. Nathan Defromont le prouve. Lui qui a déjà réussi à attirer les regards d’un sponsor: Training Addict. "Grâce à lui, je reçois tous mes vêtements pour mes rencontres. Je l’en remercie."