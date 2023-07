Mis sur le fait accompli, la direction athoise a dû rebondir. Elle a décidé d’accorder sa confiance à Pascal Verriest qui fut passé par l’Excel Mouscron et le Racing de Tournai en tant que joueur. On connaît moins l’entraîneur qui a passé l’ensemble de sa carrière en Flandres pour l’instant. Il a coaché Menin et Anzegem ces dernières saisons avant de passer la frontière linguistique. Lundi, on a pu prendre son pouls quelques minutes avant qu’il distille sa première séance. "Je suis surtout content d’être là et de commencer ma mission. Je tiens déjà à remercier la direction pour le travail effectué pour nous offrir une bonne surface de jeu". Le Pays Vert reprenait au sein de ses installations ostichoises. Petite déception pour le coach, il n’était que seize à ce premier rendez-vous…

Viser une bonne colonne de gauche

S’il a eu une bonne première rencontre lors de la présentation de la saison, le nouveau mentor des Fusionnés va se servir de la préparation pour mieux découvrir son groupe. "On veut faire travailler tout le monde. C’est pourquoi on a prévu plusieurs amicaux. Chacun recevra 45 minutes car c’est important que je puisse tous les observer. Je connais forcément les joueurs mais j’ai besoin de les voir sur le terrain. Puis il y a des nouveaux que je dois découvrir. Eux doivent aussi comprendre ma façon de fonctionner. Mais je suis certain que cela ne peut que bien se passer".

Durant ces premières semaines, la méthode "Verriest" va se mettre en place. Dans le discours d’avant-entraînement à son groupe, on a déjà compris que le physique serait une donnée importante. "On fait des différences quand on peut faire deux ou trois sprints en plus que les autres", a-t-il notamment dit. "La préparation est une période importante. Bien sûr il faut réaliser du fond. Mais je suis aussi un adepte du travail avec ballon. C’est un juste milieu. Par exemple, lors des amicaux, ceux qui ne jouent pas seront actifs. On fera ça de manière la plus sûre possible. On veut à tout prix éviter les blessures. En ce premier jour, tout le monde a été pesé. On sait que certains sont fit. Pour d’autres, il y a un peu plus de boulot. On va optimiser cela. On va voir sur quel point il faut bosser afin de continuer à grandir ensemble".

La saison dernière, le Pays Vert avait réalisé le meilleur championnat depuis son accession aux séries nationales. Vu les changements apportés durant l’été, peut-on espérer en vivre une aussi belle ? "On veut faire aussi bien que l’an passé. On va viser une bonne colonne de gauche voire un peu mieux. Si on arrive, tant mieux. Sinon, ce ne sera pas trop grave non plus. Une saison, cela dépend de beaucoup de choses. Il faut un peu de chance, éviter les blessures… Il y a aussi pas mal de nouvelles équipes dans ce championnat. ll faudra donc quelques rencontres pour savoir exactement où l’on peut se situer".