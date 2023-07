Jérémy Huyghebaert revient sur son transfert surprise en P2 au Stade: "Pour ma famille et parce que c'est Mouscron!"

Un mélange de plusieurs raisons

À 34 ans, Jérémy aurait certainement pu rendre encore de fiers services dans des clubs professionnels. Mais un ensemble de raisons l’ont poussé à prendre ce choix. "La priorité après la fin de l’aventure en Roumanie, c’était de rentrer en Belgique pour ma famille. Ma plus grande fille va avoir quatre ans et elle va rentrer en 2e maternelle. On voulait à tout prix la mettre dans une école francophone à Mouscron. Puis, je viens de finir un diplôme en management sportif grâce à un partenariat avec la FIFA. J’ai donc l’envie de me lancer à mon propre compte en tant que consultant. À terme, je pourrai, par exemple, devenir directeur sportif d’un club. Je devais donc faire un choix car c’était difficile de combiner l’exigence du football pro et le lancement d’une activité à mon compte. J’avais une excellente proposition de la RAAL en N1. Le club me proposait un bon salaire et la possibilité de me reconvertir dans la structure plus tard. C’était vraiment très intéressant. Mais j’ai finalement opté pour la proposition du Stade. En grande partie pour le bien-être de ma famille".

Puis on connaît l’amour que l’ancien capitaine de l’Excel porte à la ville qui l’a vu naître. "Cela reste Mouscron. Je connais l’ambition de la direction qui veut faire remonter le club le plus haut possible. Cela m’a poussé à venir donner un coup de main. Puis, Quentin Walcarius est un ami de longue date. Je connais sa façon de s’investir dans un projet. C’était logique de venir aider un ami. Quentin me donne aussi l’opportunité de m’investir dans la vie de la structure au niveau du management. Cela va me permettre de fourbir mes premières armes par rapport à mon futur métier".

D’un point de vue purement footballistique, l’ancien pro va devoir s’adapter à un nouvel environnement. Mais cela ne l’inquiète pas trop. "Je dois encore rencontrer le groupe. Mais je connais déjà certains joueurs avec qui j’ai joué ou j’ai été formé. Je pense, par exemple, à Corentin Koçur. Puis je connais le duo de coachs (NDLR: Julian Deporteer et Albert Semedo). Ils vont apporter une belle qualité dans les séances. On verra bien comment se passent les premiers entraînements. Mais de mon côté, je sais que je vais continuer à m’investir comme si j’étais encore professionnel".

"Je ne vais pas défendre, donner les assists et marquer"

Vu son statut et sa carrière, le nouveau transfuge des Hurlus sera attendu par ses adversaires. Mais aussi au sein de sa propre équipe. "Mais il ne faut pas s’attendre à ce que je défende, je mette des assists et je marque à chaque match. Cela n’a jamais été mon style de jeu. Logiquement, je vais conserver ma place de latéral gauche. Ce n’est pas le poste où l’on a le plus d’influence. Mon rôle sera surtout d’apporter mon expérience et mes conseils. Je suis conscient que l’on va attendre beaucoup de moi et que je serai peut-être critiqué. Mais j’y suis préparé. Quant aux adversaires, bien sûr qu’ils vont tenter de me mettre la misère. Mais j’ai connu ça tout au long de ma carrière. À Mouscron, on le sentait quand on jouait en préparation contre Dottignies. Pour nos adversaires, c’était une occasion unique de montrer ce qu’ils valent. Cela fait partie du jeu".

En tout cas, en signant un tel coup (NDLR: le plus gros du mercato en Wapi ?), le Stade Mouscronnois va devoir assumer son statut. "Beaucoup vont nous considérer comme tel. C’est logique. Mais on sait que les séries provinciales ne sont pas faciles. C’est un combat à chaque match. Il ne faudra pas juste paraître pour l’emporter. Il faudra une mentalité exemplaire à chaque sortie. On devra se servir de nos qualités individuelles mais surtout collectives pour faire la différence". Et comptez sur Jérémy, qu’on verrait bien prendre le brassard de capitaine, pour le rappeler avant chaque sortie !