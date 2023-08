Coupe de Belgique: "Si on joue notre foot, tout est possible", estime Mohamed Sylla, en visite à Visé avec Tournai

Mohamed, même si vous avez été désigné meilleur joueur de P1 l’an passé avec Molenbaix, on a l’impression que vous avez digéré facilement la différence de niveau avec la D2…

C’est vrai que sportivement, ce n’est plus tout la même chose par rapport aux séries mais le système de jeu est aussi très différent. L’année dernière, je jouais sur le côté alors qu’ici on joue à deux devant et je dois avouer que ça me convient bien. On répète inlassablement les phases en semaine, ces répétitions m’aident énormément.

Votre vitesse d’adaptation interpelle malgré tout…

Cela fait quand même deux mois qu’on bosse ! Avec Malory Destrain, le courant est vite passé tout autant qu’avec le groupe. Je me suis adapté petit à petit, mes équipiers me trouvent de mieux en mieux.

Ce n’est pas difficile non plus parce que vous êtes quelqu’un de simple…

On m’a super bien accueilli, j’essaie d’être tout le temps à l’écoute, c’est essentiel. Je ne suis pas difficile: si on me dit que c’est blanc, alors OK mais si c’est noir, parfait aussi ! Je retiens les premiers mots du coach qui m’a dit qu’on allait faire un grand truc ensemble. Luigi Nasca sait y faire sportivement et humainement !

Vous savez aussi d’où vous venez… Vous avez mené un combat pour arriver où vous êtes !

Je suis arrivé de Guinée tout seul ; à 17 ans, il y a 6 ans. J’ai deux grands frères, une petite sœur et un autre petit frère. La vie était très compliquée, on avait du mal à se nourrir J’ai fait un sacrifice pour eux mais je n’avais pas le choix si je voulais qu’on ait une vie meilleure. Fort heureusement qu’il y a internet et WhatsApp ! J’ai eu la chance d’atterrir à Molenbaix, mon club de cœur que j’ai eu du mal à quitter mais si je veux accomplir mon rêve de jouer plus haut, il fallait que franchir un palier. La montée de Tournai en D2 a servi de déclic.

À part une volonté de fer, quelles sont vos qualités de joueur offensif sur un terrain ?

Je dirais ma vitesse mais aussi ma vision du jeu.

L’équipe peut-elle réaliser l’exploit ce dimanche en Coupe et en championnat ?

On va jouer notre football et si on y arrive, pourquoi pas ! Ce serait bête de revenir de si loin sans une victoire. On jugera après quelques rencontres en championnat.