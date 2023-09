Des caméras pour aider les staffs : “Une image, on ne peut pas aller contre”, assure Sylvain Binon, spécialiste digital à la fédé

”Nous cherchions à aider les clubs en matière d’analyse vidéo, confirme Sylvain Binon, spécialiste digital à l’ACFF. Nous avons cherché des fournisseurs compétents à ce niveau et nous avons conclu un partenariat avec cette société danoise. L’avantage de cette caméra, c’est qu’elle fait tout le travail, en quelque sorte.”

Sylvain l’utilise lui-même puisqu’il est aussi le T2 du Péruwelz Football Club en P1. Le PFC en a fait l’acquisition. “Je l’installe avant le match, elle enregistre la rencontre et elle découpe le match. Elle suit le ballon et sait découper les corners, les coup-francs, les buts. C’est un gain de temps pour notre analyse. Elle recense aussi les statistiques, la possession.”

Les séquences sont choisies par les coachs et ensuite montrées aux joueurs lors des séances d’entraînement. “On montre les points positifs et les points négatifs. On ne peut pas aller contre les images. Pas question de se chercher des excuses.”

À Péruwelz, on essaie de filmer tous les matchs à domicile. La caméra est précieuse, notamment pour analyser les phases arrêtées et le placement du bloc équipe sur le terrain.

”Encore une fois, elle nous fait gagner du temps. La caméra n’est pas grande mais les joueurs sont impressionnés par la qualité des images et tout ce que la caméra sait faire, ajoute Sylvain. Elle doit être placée au niveau de la ligne médiane et est calibrée pour une surface de terrain de football.”

Le partenariat avec l’ACFF a été noué pour trois ans. Pour ce lancement, l’idée était de faire profiter un championnat de l’apport de ces caméras et c’est la D2 ACFF qui a été choisie. Les clubs de D2 ont reçu gratuitement une caméra, les équipements et l’accès à la plateforme Veo, le tout avec des règles à respecter.

”Ils doivent filmer au moins tous leurs matchs à domicile, précise Sylvain Binon. Les enregistrements sont partagés sur une plateforme, de sorte que les staffs puissent analyser le jeu de leurs futurs adversaires. C’était le deal.”

Sinon, il faut compter 1000 € pour la caméra, plus 400 € pour le trépied et 100 € par mois pour l’abonnement. “Pendant trois ans, tous les clubs de l’ACFF souhaitant acquérir une caméra bénéficieront d’une réduction de 200 €”, note Sylvain.

"Les joueurs en sont friands dans le but de progresser."

La fameuse caméra est utilisée depuis une quinzaine de jours du côté du RAEC Mons. C’est Bruno Leclercq, le T3 montois, qui gère cette mission. “Elle nous permet de débriefer nos matchs et de voir ce qui n’a pas été respecté par exemple par rapport à la théorie.”

Si la caméra découpe la rencontre, Bruno Leclercq aime malgré tout se fier aux notes qu’il prend durant la rencontre. “L’intelligence artificielle est bien entendu une aide précieuse, mais j’inscris moi-même les temps forts, le timing du match, nos actions, nos occasions et les actions que nous subissons. En fonction de mes notes, je peux alors aller retrouver les séquences dont j’ai besoin sur la caméra pour montrer aux joueurs. Ce système est couplé avec un GPS sur une autre plate-forme à laquelle les joueurs sont liés. Je peux ainsi poster une vidéo de la caméra Veo sur cette plate-forme pour tous les joueurs ou pour un ou deux joueurs seulement concernés par une phase.”

Les clubs de D2 ACFF ont donc aussi la possibilité d’étudier le jeu de leurs adversaires en amont d’un match. Toujours appréciable. “On analyse leurs buts, la construction du jeu, les phases arrêtées, prépondérantes dans le foot actuel”, explique Bruno.

Les joueurs sont preneurs. “Ils sont friands, c’est vrai, dans le but de s’améliorer, de progresser. Pour eux, c’est une plus-value, dit Bruno Leclercq. C’est utile aussi pour clarifier le débat. Parfois, un joueur croit qu’il fait ce qu’on lui demande, comme plonger au premier poteau. Or, à la vue des images, il se rend compte qu’il ne le fait pas. L’image est parlante. On peut visionner le positionnement du joueur, le pressing, le bloc. Ces arrêts sur image, c’est du travail de professionnels. Sauf que par rapport aux pros, un élément nous manque quand même : le temps.”