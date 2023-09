Avec le départ annoncé très tôt de Caroline Massart, capitaine, vers Neufvilles, il était évident qu’une page se tournait. Lilou Massart, elle, n’était déjà plus souvent présente pour épauler Basècles et elle ne sera plus là cette saison puisqu’elle va évoluer en Pro B française. C’est désormais Caroline Van Kerm, B4, qui chapeautera la section féminine.

"Il s'agira de reconstruire."

Au moment de parler des objectifs, Caroline est claire : "ce sera le maintien. Jamoigne a fait forfait dans la série et il n’y aura qu’un descendant. Selon moi, nous serons à la lutte avec des formations comme EBS, Neufvilles B et Auderghem. Une équipe comme Dinez possède de nombreuses joueuses et il faudra voir qui elle aligne contre nous. On peut clairement parler de changement de cycle même si je suis sûre que nous allons encore vivre de belles émotions. Plusieurs piliers de l’équipe ne seront plus là et il s’agira de reconstruire."

Justement, la Française Marion Aubert est arrivée pour tirer l’équipe vers le haut. "Elle jouera en double appartenance et est assimilée B0. Elle vaut au moins une Lilly Laffineur, pour la comparaison, confie Caroline. Elea Colot, une très bonne jeune du club, est montée B0. Ensuite, nous avons transféré Perrine Clément, B4, en provenance d’Herstal. Un échange en quelque sorte puisque Laurence Junker est partie là-bas. Et puis, nous tablerons aussi sur d’autres jeunes comme Lilly Vandenbulcke, B4 et Ilena Sanna, B6. Sophie Thirion, B0, pourra également nous donner un coup de main."

Les Basècloises entreront directement dans le vif du sujet avec en ouverture du championnat ce samedi 16 la réception de Vedrinamur. "Ce sont les championnes de Belgique en titre, rappelle Caroline Van Kerm. Une belle entrée en matière qui permettra notamment à Marion Aubert de se situer par rapport au championnat belge."

De son côté, Elea Colot espère réaliser une belle saison. "Collectivement, le premier objectif sera d’essayer de se maintenir en Super division. Notre équipe est jeune et le niveau en face va être fort. Mes ambitions personnelles ? Avant tout prendre du plaisir en jouant en Super division, essayer de prendre les matchs jouables et réaliser quelques perfs sur des séries A."