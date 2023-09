Face à la Real, l’efficacité montoise a parlé

Mais les visités reprenaient rapidement le contrôle du cuir comme à leur habitude grâce à des joueurs comme Hammond, Bary et Garcia Dominguez. Les flancs se montraient également. Ndecky se procurait la plus belle occasion locale de la première mi-temps. Sur un ballon repoussé dans l’axe par Vandermeulen, il ouvrait un peu trop son pied et son envoi passait juste à côté. Face au bon pressing des Acrenois, Mons passait par plusieurs longs ballons vers le remuant Kumbi. Si le danger était rare, la première mi-temps n’en restait pas moins agréable grâce à son rythme et à son intensité.

Cardon marque comme il l’avait promis

Mais depuis le début de la saison, les Dragons ont prouvé qu’il ne leur fallait pas 100 occasions pour trouver l’ouverture. À la sortie des vestiaires, ils prenaient tout de suite le contrôle de la possession. Cela leur permettait de s’approcher plus souvent du rectangle acrenois. Kumbi voyait son but annulé pour une légère poussée sur Alexandre. C’était un premier avertissement. Puis, CSur une incursion, Delbergue jouait bien le coup pour provoquer un penalty. Comme il l’avait annoncé, Cardon se chargeait de la conversion.

Menée, la Real ne baissait pas les bras. Elle était rapidement récompensée. Sur un coup-franc rapidement joué par Garcia Dominguez, Barry dribblait dans le rectangle et ouvrait parfaitement son pied. Tout était relancé à 30 minutes du terme.

On sentait que le duel pouvait permettre à l’une des équipes de peut-être prendre la tête du championnat. Acren était proche de prendre l’avance mais Vandermeulen sortait proprement hors de son rectangle face à Vroman bien lancé. Avec son expérience, Mons, lui, ne ratait pas son opportunité. Le montant Lefranc croisait parfaitement après un bel effort du duo Lufira-Kumbi. Dommage pour un Acren qui méritait mieux…

REAL : Alexandre, Mayélé (87e Yondjouen), Lumen, Hammond, Sonko, Vroman, Makoun, Fernandes, Ndecky, Garcia Dominguez, Barry.

Mons : Vandermeulen, Félix, Cordaro, Cardon (69e Rousseau), Deschryver, Dupire, Kaludji, Ntalu, Lufira, Kumbi (85e Perreira), Delbergue (77e Lefranc).

Arbitre : M. Jamar.

Avertissements : Delbergue, Kaludji, Fernandes.

Les buts : 51e Cardon (0-1 sur pen), 63e Barry (1-1), 84e Lefranc (1-2).