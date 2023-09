1000 personnes pour un match de P2: le Canonnier à nouveau en liesse grâce au Stade Mouscronnois !

"C’était le match idéal pour revenir au Canonnier, se réjouissait Julian Depoorter. On mérite notre succès même si on a loupé pas mal de possibilités en première période et on a été puni. On a resserré les lignes et paradoxalement, on fait 2-1 alors qu’Estaimbourg jouait mieux. Ce succès empêche Luingne de s’enfuir." Corentin Douterlungne reconnaissait la supériorité locale: "J’ai dit aux joueurs à la pause qu’ils étaient en train de passer à côté de quelque chose d’exceptionnel. Ça a été beaucoup mieux en seconde mi-temps durant laquelle on a montré notre vrai visage, l’équipe s’est fait plaisir. Le 2-1 a fait mal parce qu’on était dans un temps fort mais Mouscron mérite sa victoire."