Petits détails pour grands regrets à Tournai: "Nous restons en phase d'apprentissage", lance le président

Président, vu le scénario de la partie, on peut clairement parler de deux points de perdus ?

C’est certain ! C’est dommage de concéder bêtement ce penalty alors que les arrêts de jeu étaient en cours. Il y a eu un petit contact entre Quentin Piéraert et le joueur de Verviers qui se laisse bien tomber. Les faits sont là, c’est la D2 avec ses petits détails qui peuvent faire basculer la rencontre dans un camp ou dans l’autre à tout moment.

Un partage à l’extérieur chez un gros morceau, c’est toujours un bon résultat. N’empêche, la déception doit être énorme…

Bien évidemment quand on encaisse deux buts en moins de 10 minutes ! Sur l’ensemble du match, on aurait mérité de l’emporter, car on s’est créé davantage de possibilités en première mi-temps ; on a eu deux ballons pour faire 0-3 (NDLR: via Amury qui a hésité alors qu’il était en bonne position et Robail), ce qui aurait scellé le sort du match. On l’a déjà dit: je trouve que certains joueurs réfléchissent un peu trop au moment de tenter leur chance ou font les mauvais choix au moment de la dernière passe. Et l’honnêteté commande de dire que Verviers a poussé après la pause, surtout lors des 20 dernières minutes… Gianquinto a sorti quelques ballons chauds.

Voilà quinze jours que Tournai mène de deux buts mais il se fait rejoindre. Comment expliquez-vous ça ?

Nous restons en phase d’apprentissage, c’est aussi simple que cela. Derrière, on a gardé l’ossature de la D3 en y ajoutant Diakhaby. Et ça manque encore d’expérience et de maturité mais cela va venir bien évidemment. On concède les buts sur coup franc et penalty. Lorsqu’on saura gommer ces erreurs, ça ira mieux. Dimanche, les attaquants de Verviers ont été plus roublards.

Un joueur à sortir du lot ?

Sans conteste notre gardien Antoine Gianquinto qui a retardé l’échéance tant qu’il a pu. On aurait pu concéder un but avant la fin de partie sans quelques interventions solides. Sur le penalty, il ne peut rien faire même s’il part du bon côté. Le ballon était trop puissant et bien placé.

Un élément qui vous a énervé ?

Tout le monde s’est battu, je n’ai rien à dire là-dessus mais c’est très rageant de sortir du stade en se disant qu’on est tombé dans le piège parce que certains n’étaient pas suffisamment concentrés ou ont manqué de maturité. Ce n’est pas la première fois et c’est ça qui est énervant.

Un fait de jeu qui a clairement influencé l’issue de la partie ?

Le penalty bien évidemment ! Je suis ancien arbitre, je n’aurais pas sifflé. Il y a un coup d’épaule de notre capitaine, mais pas de quoi siffler. On me répondra qu’il n’y a pas de faute légère mais c’est clairement le genre de phase qui laisse la place à l’interprétation. La fameuse appréciation de l’arbitre comme on dit.

Votre sentiment après quatre matches dans cette D2 ?

Plusieurs éléments me viennent à l’esprit: d’abord le fait que tout le monde peut battre tout le monde. Ensuite que la moindre erreur se paie cash ce qui n’était pas le cas l’année passée. On a été ridicule contre personne, c’est rassurant pour la suite. Le 5 sur 12 est le reflet de la logique.

Et justement, de quoi l’équipe est-elle capable ?

On l’a dit: prenons un maximum de points avant la trêve et on verra ensuite où on peut aller. Si on arrive à marquer, on doit encore travailler pour garder le zéro derrière.

Le derby face à Acren-Lessines est bien lancé, semble-t-il ?

Je pense ! Je me réjouis déjà d’aller à Lessines. Même si on ne fait pas partie de la même entité, c’est un vrai derby !