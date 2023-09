Derby Acren - Tournai: cela évoque de bons et de mauvais souvenirs à Fabrice Milone

Fabrice, qu’évoque pour vous le derby face à Tournai ?

J’en ai vécu quelques-uns quand j’étais au Pays Vert. Je ne saurai plus dire le nombre exact. Ce sont toujours des matchs chouettes à vivre car il y avait énormément d’intensité et d’attente autour de nous.

Avec la Real, les matchs seront certainement un peu différents qu’avec les Athois.

Au Pays Vert, on jouait avec nos qualités. Il y avait beaucoup de duels, de courses et d’énergie dépensée. Ici, je pense que ce sera plus joueur des deux côtés. Tournai a bien soigné son recrutement. Ils ont su trouver les bons éléments pour soigner leurs manques de la saison dernière. Le groupe me parait plus fort. Puis, je sais que Luigi Nasca a l’art de tirer la quintessence de son groupe. Il est proche des joueurs mais sait être sévère quand il le faut. C’est la définition même de l’expression: "une main de fer dans un gant de velours". Il sait rendre un groupe très homogène. Son équipe sera bien en place pour livrer un match ouvert. Je pense que ce sera très agréable à vivre pour les supporters des deux clubs mais aussi pour le grand public.

Votre dernier derby est plutôt un mauvais souvenir. Une défaite (6-0) au stade Luc Varenne vous avait coûté votre place au Pays Vert…

Mais je ne suis pas du genre à vivre avec des regrets. C’est oublié depuis longtemps. La victoire tournaisienne était plus que méritée à l’époque. Puis, il n’y a plus grand monde de l’époque chez les Sangs et Or. Je préfère me dire que je suis très heureux de retrouver l’ambiance de ce genre de rencontres. Cela rend le championnat encore plus intéressant à jouer. Je suis en plus heureux cette saison car les équipes hennuyères semblent armées pour réaliser une bonne compétition. Je pense qu’elles vont tous pouvoir jouer la bonne partie du classement. C’est bien pour nous, cela fait moins de déplacements (rires).

Les années précédentes, vous jouiez chaque fois Tournai en amical. Cela n’a pas été le cas cette fois.

C’est vrai. Comme on est dans la même série, c’est différent. Mais j’ai déjà pu les observer en vidéo alors que Jean-Luc Delanghe est déjà allé les voir à quelques reprises. On connaît donc notre adversaire. C’est une équipe bien organisée qui peut compter sur quelques individualités. Il y a de bonnes lignes de courses. Je me répète mais je m’attends vraiment à un beau duel. J’espère qu’il y aura du monde autour du terrain. Je pense que ce sera le cas car Tournai reste sur une bonne dynamique.

Craignez-vous spécifiquement une individualité ?

Pas spécialement. Il y a Malory Destrain qui trouve facilement le chemin des filets. Mais c’est avant tout un collectif assez complet. Tournai prend peu de buts. Et offensivement, cela me semble bien en place.

Ce duel sera aussi l’occasion de recroiser une vieille connaissance athoise…

C’est toujours un plaisir de revoir Quentin Pieraert. Il est de ce que j’appelle les "gentlemen" du football. C’est un bon joueur de foot avec sa patte gauche mais aussi une tête bien faite. Il sait aussi s’amuser après le travail. C’est vraiment le type de joueurs que j’adore. On a tout de suite eu une bonne connexion ensemble. Je suis heureux pour lui qu’il soit enfin en D2. C’est la division qu’il espérait quand il a rejoint Tournai. La montée a pris un peu plus de temps que prévu mais il a encore quelques belles années à vivre à ce niveau. On va aussi revoir Alfhusein Diakhaby qui est passé par chez nous. C’est un peu le même profil. Après une belle saison chez nous, il avait décidé de rejoindre le projet montois. Il a su se recaser dans un club de D2 après la fin de l’aventure. Je serai content de le revoir.

Dernière question, la plus dure: un prono ?

Non, je ne suis pas du genre à prédire les scores. Je veux avant tout voir un bon match.

Pour le derby, la Real devra se passer de Lucas Alexandre en sélection nationale et de Glenn Makoun, suspendu.