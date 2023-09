Mayélé et Diakhaby, les deux potes se retrouvent le temps du derby entre Acren-Lessines et Tournai

De ce côté-là, Vinny et Alfhusein ont une longueur d’avance. Face au retard du défenseur tournaisien, la réplique de Vinny… fuse : “Ça montre tout son professionnalisme !” Réponse du berger tournaisien à la bergère acrenoise : durant tout l’entretien, “Fuss” utilisera au moins vingt fois l’expression “capitaine emblématique “mais aussi “Papounet” sans doute en référence à la différence d’âge. Le derby est lancé !

Messieurs, à quel genre de match doit-on s’attendre demain ?

Vinny Mayélé : “C’est la première fois que je joue Tournai en D2, c’est une très bonne chose que le club soit monté. Franchement, vu de l’extérieur, on avait l’impression qu’il y avait une malédiction sur nos voisins. Depuis le début de la semaine, on sent l’engouement chez nos supporters. C’est un vrai derby ! J’en ai vécu pas mal en France mais j’avoue avoir perdu la culture des derbys en Belgique.”

Alfhusein Diakhaby : “On va au-devant d’un match ouvert entre deux équipes jeunes présentant le même dispositif. Depuis le temps qu’on l’attend, on a hâte d’y être, surtout nous qui avons besoin de points.”

Si pour les supporters, c’est vraiment un derby, est-ce le cas pour vous et les nombreux joueurs français des deux équipes ?

V.M : “J’habite Mouscron, bien sûr que c’est un derby ! Je suis aussi très heureux de retrouver Fuss et Yohan Brouckaert avec qui j’ai joué à Mandel (NdlR : dommage, Yo ne sera pas rétabli). Je connais aussi un peu Zanzan.”

A.D : “Pour avoir joué à la Real, c’est évidemment un match particulier qui me permettra de recroiser son capitaine emblématique ! De loin, on a l’impression que Deux-Acren est un club de village par rapport à Tournai mais on va y aller avec beaucoup d’humilité parce que la D2 est une découverte pour 90 % du groupe alors que la Real possède énormément d’expérience à ce niveau. Ce n’est pas pour ça qu’on va les regarder jouer, hein !”

A priori, la Real part avec une belle longueur d’avance vu son vécu et le fait d’évoluer à domicile.

V.M : “Dans ce genre de contexte, je ne peux désigner de favori. C’est plutôt une question d’état d’esprit. Le seul avantage dont on peut se targuer, c’est celui de l’expérience. Mais attention, pour un promu, les résultats de Tournai sont bons, il faudra donc se méfier ! Ça joue au ballon et plutôt bien.”

A.D : “L’avantage est clairement du côté de nos adversaires et ce n’est que normal : la Real a sept ou huit ans d’expérience en D2, arrive à se maintenir chaque année sans trop de tracas alors que de notre côté on a tout à prouver. Si l’expérience – gage de garantie en D2 – est du côté de la Real, on peut y opposer notre jeunesse qui amènera insouciance et fraîcheur.”

Vinny, en tant qu’aîné, quel(s) sage(s) conseil(s) donnerais-tu à Fuss pour dimanche ? Et vice versa.

V.M : “Que voulez-vous que je lui donne comme conseils, il me connaît à la perfection !”

A.D. : “Je n’oserais pas adresser le moindre conseil au capitaine emblématique qu’il est… Tout ce que je sais, c’est qu’il est très fort dans le coup d’épaule mais il a intérêt à se méfier de mon écrasement de pieds dont je suis assez fier…”

Pourquoi a-t-il fallu autant de temps à Tournai pour rejoindre la D2 ? On peut vous demander aussi d’expliquer la réussite de la Real, un “petit” club dans lequel on ne se met aucune pression…

V.M : “C’est un chemin qui a pris du temps… Au début, les équipes adverses avaient du mal à cartographier l’endroit où se trouvait le club. Quand je suis arrivé, c’était clairement amateur mais quel progrès parce que maintenant, on peut dire qu’on se professionnalise. Simple preuve : regardez l’évolution de la section féminine… Autre exemple : c’est la première fois que Denis Dehaene a évoqué la possibilité d’aller en Nationale 1 vu la réforme. Les temps changent !”

A.D : “Je suis étonné sans l’être en fait parce qu’il y a davantage d’instabilité à Tournai avec chaque saison pas mal de mouvements au niveau des joueurs et même des entraîneurs. Ça manque de garanties. En fait, de façade, le club est très beau, il est très envié de l’extérieur mais quand tu es à l’intérieur, ce n’est plus la même chanson…”

Un petit mot sur vos coachs ?

V.M : “Vous parlez de Tic et Tac ? De l’eau et du feu ? De pile et face ? Fabrice et Jean-Luc sont ensemble depuis quelques années mais ils se complètent à la perfection… Chacun apprend de l’autre.”

A.D : “Luigi Nasca, c’est un super mec, très humain même si de l’extérieur on a l’impression que c’est un ours. En fait, c’est un vrai gentil, un gars avec une grosse envie, il gère à la perfection son groupe. Il est surtout honnête et franc. Il a apporté sa rigueur et son ambition ; c’est d’ailleurs grâce à lui que le club est monté.”