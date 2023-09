"Si nous avons su parfaitement gérer la première période, nous ne sommes pas parvenus à la tuer. Cela a permis à Binche, une très belle formation par ailleurs, de reprendre espoir et de nous poser quelques soucis. Certes je pense que notre victoire est méritée sur l’ensemble de la partie mais oui nous nous sommes aussi fait peur."

Pour preuve et alors que la paire Kumbi-Cardon faisait la misère en attaque, les Dragons terminaient avec le seul Kumbi en pointe, Brogno jouant et assumant parfaitement la prudence.

"A 1-0 tout peut arriver et par ailleurs cela fait aussi du bien au groupe de douter. Inutile de se sentir trop beaux. Chaque semaine nous serons attendus par l’adversaire qui aura un plan pour nous contrer. Dans ce cadre, avoir de l’humilité est chose importante", argumentait le coach carolo des Montois.

Ce samedi, sur le grand terrain du Tivoli, le nouveau choc régional s’annonce intense même si côté louviérois on déplore beaucoup d’incertitudes parmi les titulaires potentiels: Traore et Lazaar sont sortis blessés du dernier match face à Tubize. Salem, Massouema et George encombrent eux aussi l’infirmerie cette semaine. On y ajoutera la suspension de Baiardo et on comprendra que Vulcan Uluç, le T1 du Tivoli s’arrache les derniers cheveux à l’heure de la sélection et cela même si hormis Massouena, tout le monde participait au dernier entraînement de ce vendredi.

Le nouvel arrivé, Youssef Ben Ali, authentique milieu de terrain , ex professionnel franco-marocain (Toulouse et Tanger) pourrait être d’emblée du onze.