Fabrice Milone après le partage 3-3 de la REAL face à Tournai: "Un manque de respect pour le staff et pour le public"

C’est surtout la façon d’aborder la rencontre qui a déplu au staff dont Fabrice se faisait le porte-parole. "C’est un manque de respect de la part de tout le groupe. Envers nous le staff car on passe des heures pour préparer une rencontre. Mais aussi envers le public qui vient nous voir. Encore une fois, on se voit trop beaux. On l’a déjà 100 fois mais on est notre pire ennemi. On en a la preuve aujourd’hui. On croit qu’on peut faire des tics tacs ou des roulettes quand on est défenseur central désaxé. Quand on voit cela, on a envie de mettre des claques… Mais tout le monde est à mettre dans le même sac aujourd’hui. À part Tanguy Fernandes qui a bien travaillé derrière et Henri Hammond qui a beaucoup couru mais à perte".

"On se croit arrivé alors qu’on n’est nulle part"

La Real a toutefois su faire preuve de caractère pour revenir à deux reprises. Mais pour le mentor de la Real, cela ne pouvait pas rattraper la mauvaise façon d’aborder un duel aussi important qu’un derby. "Peut-être que certains n’ont pas cette culture. Pour eux, Mons aussi est un derby. Mais comme c’est une rencontre de prestige, on donne tout. Ici, certains sont tombés dans la facilité. Ils se sont dit que Tournai était un adversaire prenable qui ne comptait que quatre unités. Mais avec un peu plus de réussite, le RFCT serait certainement à notre auteur. On se croit arrivé alors qu’on est encore nulle part. Cela fâche Denis (Dehaene) et cela fâche tout le monde car on a passé beaucoup de temps à préparer ce match. Quand on voit la qualité présente dans le groupe, on n’a pas le droit de rendre une telle copie. Il y a de quoi être gêné. D’habitude, je défends toujours mon groupe. Mais là, il n’y a rien à défendre !" Cette semaine, une mise au point sera certainement de mise !