Acquis dès le mois de mars, le titre en P1 a été suivi d’une période un peu trouble durant laquelle les départs ont été légion. Beloeil a dû reconstruire un nouvel effectif avec Jérémy Descarpentries (ex-Montkainoise et RFC Tournai) à sa tête. Pas simple.

"Si on se souvient d’où nous partions en mars, notre bilan de 5 points sur 15 n’est pas si mal, constate Martial. Je pense que si nous comptions 6 points au total, ce serait logique. Nous aurions même pu prétendre à mieux si nous n’avions pas loupé le coche à Arquet le week-end dernier. Cette rencontre me reste en travers de la gorge. Nous menions encore 0-2 à 25 minutes de la fin. Maintenant, quand on voit les positions au classement, il n’y a rien de mal fait. On a vu de bonnes choses."

L’objectif de Beloeil est avant tout le maintien dans cette D3. A l’intersaison, beaucoup étaient sceptiques quand au fait que les dirigeants parviendraient à construire un effectif capable de tenir la route. La préparation a oscillé entre satisfactions et doutes. De nombreux joueurs sont venus en test. Certains sont restés. D’autres qui avaient signé très tôt sont finalement partis. Pas évident pour le coach de devoir tout recomposer.

"Tout le monde peut accrocher tout le monde."

"Mais si nous avons choisi Jérémy, c’est parce qu’il a l’habitude de relever ce type de défis, assure Martial Flammia. L’entraîneur est en train de mettre sa patte sur l’équipe. Je crois sincèrement qu’il y a moyen de faire quelque chose. On constate aussi que tout le monde peut accrocher tout le monde. Le Crossing était annoncé comme le grand favori mais a déjà perdu des plumes. Aische vient de prendre une claque tandis que Manage semble très bien. Pour l’instant, Onhaye est bien lancé. Dans le bas, il ne faut certainement pas enterrer Couvin. Et Flénu va se redresser. Quant à nous, nous allons tenter de garder le cap en prenant un maximum de points d’ici la trêve."

Ce dimanche, Beloeil accueille le Symphorinois avec un objectif : rester invaincu à la maison, si possible en décrochant une victoire, la deuxième de la saison, qui ferait du bien.