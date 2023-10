Water-polo: dès jeudi, les Dauphins Mouscronnois vont renouer avec leur passé européen

Parmi ces perles, il y a le Royal Dauphins Mouscronnois qui, à partir de ce prochain jeudi, à domicile qui plus est, prestera en LEN Challenge Cup, le troisième échelon de la Coupe d’Europe en water-polo. Une phase de poules qui verra débarquer des équipes venant de Turquie, de Bosnie-Herzégovine, de Suisse et d’Angleterre ! "C’est une organisation incroyable et même digne d’un club professionnel. On travaille dur et sans relâche depuis exactement un mois avec toute notre équipe de bénévoles pour faire de cet événement une grande fête pour tous ! On aspire à un gros soutien du public pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale, ce qui serait purement et simplement historique pour notre club", précise le président de la section de water-polo du RDM, Anthony Thues.

Un retour en tournoi international pour le RDM vingt ans après sa toute dernière participation à un tel niveau ! En 2003, c’était carrément à la prestigieuse Ligue des Champions, alors rebaptisée l’Euroleague, sur laquelle s’alignait Mouscron. Et c’est à Moscou que les Dauphins avaient défendu leurs chances face à des clubs issus de nations militant alors parmi le "gratin du gratin" européen: les Russes de Shturm Chehov, les Croates de Rijeka, les Serbes du Partizan Belgrade, les Néerlandais d’Alphen. Déjà échaudé par le coût exorbitant du déplacement à effectuer en Russie, le RDM l’avait encore été un peu plus par la qualité de ses opposants prestigieux.

L’exploit barcelonais

Un an plus tôt, en 2002, c’est à Barcelone que l’histoire européenne de Mouscron s’écrivait! Ainsi, le tour de qualification de la Coupe d’Europe des Clubs Champions voyait les Hurlus réussir ce qu’aucune équipe belge n’avait réussi à faire jusque-là: se qualifier pour un deuxième tour ! Derrière un injouable Barcelone, ils prenaient le pas sur Istanbul et Salzbourg afin de décrocher la seconde place et prendre la direction de Nice pour la suite de son aventure. Le club local, la dream team de Gênes et les Ukrainiens de Mariupol mettaient toutefois logiquement fin au doux rêve des Dauphins qui, douze mois plus tôt, avaient su faire venir l’Europe dans leur bassin.

Anthony Thues se souvient: "En 2001, le club avait en effet organisé à Mouscron les huitièmes de finale de la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe avec à l’affiche des équipes du top mondial, comme Vasas Budapest et Mladost Zagreb. Et pour la petite anecdote, ces deux mêmes équipes avaient disputé la finale de cette Coupe d’Europe."

Là aussi, une élimination logique avait été actée pour des Mouscronnois qui avaient été à deux doigts de remporter un succès, face aux Slovaques de Kovice. Une absence de résultats sportifs qui avait été gommée par la qualité de l’organisation mouscronnoise menée de main de maître par… Eddy Thues, alors arrivé nouvellement à la présidence de la section polo du RDM. Eh oui, une histoire de famille ! "Avec ma maman Françoise, qui était trésorière, ils ont organisé cette édition-là. Quelle fierté de pouvoir réitérer ça 22 ans plus tard avec mon comité et tous les partenaires qui rendent cela possible !", relève le fiston Anthony.

"Une note de 9 sur 10"

En 2001, le bilan avait été remarquable: "On a obtenu un 9 sur 10 de la part des autorités de la LEN ce qui prouve qu’on est sur la bonne voie à ce niveau-là. Je crois que les gens qui sont venus nous voir garderont un très bon souvenir de leur passage au polo ce qui constitue une victoire en soi", confiait Eddy Thues à l’époque à notre journal. Sûr que la promotion du water-polo sera de nouveau assurée par le RDM cette semaine!

Notez que d’autres expériences européennes ont émaillé la belle histoire des Dauphins Mouscronnois: il y avait eu Madrid en 2001, Odense en 1999, La Rochelle en 1998, Bratislava en 1997, Budapest en 1977 et Varna en 1976.