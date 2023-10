Troisième saison à l’Antwerp pour Gwendal Degallaix : "Pouvoir continuer à vivre du foot, c’est un rêve"

"Tout se passe bien pour l’instant et je suis évidemment content d’être revenu sur le terrain, indique Gwendal. Tout ce que j’espère, c’est de ne plus vivre une saison comme celle de l’an dernier, où nous avions disputé les barrages pour nous sauver en marquant un but à dix minutes du terme pour y parvenir. On ne veut plus revivre ça. Cette saison, nous ambitionnons un top 8. Ce serait déjà bien."

Face à la RAAL, cet avant-centre gaucher avait été titularisé par Faris Haroun en tant que…latéral droit ! "Ça peut paraître bizarre, mais du moment que je suis sur le terrain, peu importe où je joue, assure Gwendal Degallaix. Si le coach a besoin de moi à cette place, j’y vais."

Ce soir-là, un certain Fadel Gobitaka était son adversaire direct. Un sacré client. "C’est vrai, c’est un bon joueur. Il m’a fait mal surtout en début de partie mais je crois lui avoir fait mal aussi sur certaines actions. Je pense m’en être bien tiré."

C’est à Thumaide que le parcours de Gwendal a débuté. "Ensuite, j’ai joué à Ath avant de mettre le cap sur Tournai pendant 5 ou 6 ans. J’ai vécu de belles années là-bas. Après, j’ai eu l’occasion de partir à Courtrai. J’y suis resté trois saisons mais la dernière a été gâchée par le Covid. A Courtrai, j’ai été sélectionné avec l’équipe nationale en moins de 17 ans. C’était face à la Biélorussie. Lors de ma dernière saison à Courtrai, j’avais été contacté par l’Antwerp déjà fin décembre-début janvier. J’ai alors discuté avec le club et j’ai pris le temps de réfléchir. J’avais la possibilité de signer un contrat pro à 18 ans et j’ai accepté."

Gwendal a d’abord évolué avec les U21 avant de pouvoir disputer un championnat avec les adultes puisqu’il y a deux ans, les équipes B des grands clubs ont été intégrées aux différents championnats. "En U21 élites, vous rencontrez des équipes comme Anderlecht, Gand… Mais évoluer avec les U23 dans un championnat d’adultes, c’est encore plus intéressant. On apprend beaucoup. Notre coach, Faris Haroun, a de la bouteille vu son passé de joueur. On le sent."

Il a aussi fallu s’adapter à la vie anversoise puisque Gwendal habite dans la capitale mondiale du diamant en appartement. "Tout se passe bien. On a entraînement tous les jours ou presque. On arrive au stade à 9h30. On côtoie aussi les joueurs de l’équipe A. Il y a une bonne ambiance. Parfois, en fonction du programme, on mange sur place. Quand je rentre à l’appart, je me repose où je fais des activités avec mes équipiers. A la base, comme je n’habitais pas dans une grande ville comme Anvers, la transition a été un peu compliquée, mais maintenant, ça va très bien. Je m’entends vraiment avec tout le monde."

"Ici, tout est super pro."

Gwendal en est donc à sa dernière année de contrat à l’Antwerp. Il n sait pas encore de quoi son avenir sera fait. "Franchement, je n’exclus rien. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si je dois poursuivre des études, j’ai quelques idées. En attendant, je reste focalisé à 100% sur cette saison avec l’ambition de jouer le plus possible. Si mon manager reçoit une offre, on l’étudiera. Pouvoir continuer à vivre du foot, c’est un rêve. Si je peux poursuivre à Anvers, je prends. En fait, j’irai là où je peux encore grandir et évoluer. J’ai conscience d’être dans le meilleur club de Belgique à l’heure actuelle. Tout y est super pro. J’y apprends beaucoup de choses. J’avais déjà emmagasiné pas mal de conseils à Courtrai. J’ai franchi un nouveau cap en arrivant à Anvers. L’exigence y est encore plus élevée. La vidéo, la nutrition : tout est réglé comme du papier à musique."

Gwendal a toujours été soutenu dans ses choix par sa famille. "Pouvoir jouer un jour avec l’équipe A constituerait un aboutissement, un objectif. Ce serait une fierté de pouvoir montrer à ma famille et à mes proches que je peux y arriver."