Scores par période: 4-3, 4-4, 6-4, 2-3. Dauphins Mouscronnois: Tom Lepoint, Nathan Mercier, Rostyslav Naumchyk (2), Daniel Hansen (3), Valentin Roussel (2), Alexander Grman (2), Julien Reinquin, Maxime Desloovere, Nathan Quoirez (3), Clément Croquet, Abel Lukacs (2), Samy Labreg (1), Julien Donche (1).

Vingt ans que Mouscron n’avait plus joué une rencontre de Coupe d’Europe. Vingt-deux années que le RDM ne l’avait pas fait dans ses eaux ! Ce jeudi soir, la longue attente a pris fin avec la première journée de la phase de poules de la LEN Challenger Cup. La victoire a, en outre, été au rendez-vous pour les Dauphins qui voyaient se présenter les Citizens de Manchester comme premiers adversaires d’un tournoi qualificatif qui place les deux premiers classés au tour suivant.

En l’emportant face aux Anglais, les poloïstes mouscronnois se sont placés immédiatement en ordre utile même si "le chemin reste très long", comme le précisait si bien le président Anthony Thues au coup de sifflet final d’une victoire acquise sur le score de 16-14. Un succès qui n’a pas été évident à aller chercher face à peut-être l’équipe la moins aguerrie du groupe. Les Anglais ont été pressants, déjouant plus souvent qu’à leur tour le repli défensif local. Et ce sont d’ailleurs eux qui ont ouvert les hostilités, faisant trembler les premiers les filets, ceux de Lepoint en l’occurence, suspendu en Superligue belge mais bien qualifié pour l’Europe. Le RDM réagissait par son Hongrois Lukacs que l’on avait annoncé diminué en raison d’un pépin physique. Il était pourtant encore bien à la bonne place pour permettre à ses couleurs de prendre les devants à 3-2 en milieu de premier thème. Une avance d’un but qui restait d’actualité après les huit premières minutes de jeu via un but signé Labreg: 4-3.

"C’était très particulier !"

Durant le deuxième quart-temps, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Hansen, Quoirez et Donche prenaient à leur charge les roses plantées dans le jardin anglais pour rester aux commandes de la partie: 8-7. Quoirez étaient encore celui qui actionnait le marquoir dès le début de la troisième période afin de permettre à Mouscron de mener 10-8. Le numéro huit local était relayé par Roussel, Naumchyk et Grman pour filer à 13-10. On sentait alors les Hurlus, poussés par leur public, prendre le dessus sur le plan physique, avec leur capitaine Roussel qui faisait en sorte d’entamer la dernière ligne droite avec une avance de trois longueurs (14-11).

Les Citizens ne lâchaient toutefois pas l’affaire si vite. À moins de deux minutes du terme, ils revenaient même à 15-13. Il n’en fallait pas plus à Grman pour casser, dans la foulée, tout espoir visiteur, en vieux roublard qu’il est. Le dernier goal visiteur ne sera qu’anecdotique, n’enlevant en rien la réussite du retour des Dauphins sur la scène continentale. "C’était très particulier comme match, expliquait Akos Biro, le coach du RDM. Il a fallu que les joueurs s’adaptent un peu à l’arbitrage international où tout est plus minitieux en termes de nage et de contacts. Et c’est peut-être pour ça qu’on n’a pas bien défendu en début de rencontre. Mais on gagne, c’est une première étape franchie... Il en reste d’autres. Restons appliqués !"

"De bon augure pour la suite"

Son capitaine Valentin Roussel confirmait les propos de l’entraîneur. "On partait dans l’inconnu, et il y avait beaucoup d’excitation. C’était bizarre comme match: long et court à la fois car très intense ! On a eu le bon goût de ne jamais réellement leur laisser croire à la victoire en prenant nos distances à chaque retour de leur part à un but ou à égalité. On a su contenir leur jeu basé sur le physique. Je suis cuit, mais que c’est agréable de connaître quelque chose d’autre que la compétition belge! Et ce premier succès, c’est vraiment de bon augure pour la suite."

Face aux Turcs ce vendredi

En ouverture du duel qui occupait les Mouscronnois, s’est jouée la première rencontre du tournoi. En fin d’après-midi, dans un affrontement qu’on annonçait indécis, les Turcs d’Ödtu ont pris la mesure des Bosniens de Banja Luka sur le score de 21-16. Ce vendredi sera la journée la plus chargée des qualifications. Ce sont ainsi quatre matches qui se joueront. Et inévitablement, certaines équipes auront droit à une double dose. Ce ne sera pas le cas du RDM qui conclura la journée à 20 h 30 face à Ödtu qui, à 11 h, est invité à jouer contre les Suisses de Carouge. Ces derniers replongeront en soirée, à 19 h, pour affronter Banja Luka qui, dès 9 h 30, aura ouvert les hostilités contre Manchester.