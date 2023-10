Au regard des résultats des trois autres matches de la journée, le duel entre Mouscron et Ödtu allait peser inévitablement lourd dans la balance de la qualification. Dans la quête de l’une des deux premières places du groupe, les Dauphins, qui en étaient à leur seconde apparition dans la compétition après leur succès de la veille face aux Citizen de Manchester, se mesuraient ce jeudi soir à un adversaire qui, le matin même, avait déjà été amené à sauter à l’eau. Et alors que, jeudi, les Turcs s’en étaient bien sortis avec une victoire 21-16 face aux Bosniens de Banja Luka, ils buvaient la tasse face aux Suisses de Carouge, impressionnants d’entrée de jeu. Une première défaite 20-9 qu’Ödtu ne pouvait faire suivre d’une seconde, surtout face à Mouscron, sous peine de mettre dangereusement en péril leurs possibilités de qualification. "On les avait vus à l’œuvre jeudi face aux Bosniens, disait le capitaine du RDM Valentin Roussel. On s’était évidemment aperçu de leur capacité à démarrer fort un match (NDLR: Ödtu avait mené 8-0) . On savait aussi qu’il fallait se méfier de certains de leurs gros shooteurs." Dont le capitaine, le bien nommé Türk, auteur de 15 buts sur les deux premiers matches !

"On avait prévu un plan…"

Ce dernier n’allait pas avoir le même rendement, la faute à des Mouscronnois bien mieux positionnés en défense que 24 heures plus tôt. "C’est le secteur pour lequel on se devait de rectifier le tir", signalait l’entraîneur Akos Biro. Lepoint s’illustrait ainsi plus facilement entre ses perches alors que devant, Hansen, Roussel, Naumchyk et Croquet se chargeaient d’alimenter le marquoir au cours des deux premières périodes: 11-4 au terme des seize premières minutes de jeu. "Sur le plan défensif, on était beaucoup mieux en place avec un plan qu’on avait prévu pour limiter les actions offensives de leur capitaine. On l’a bien appliqué, ce qui aura facilité le travail de tous, confiait le gardien Tom Lepoint. Mais c’était important de rester concentré tout au long de la partie. On se devait de ne rien lâcher pour marquer un peu plus les esprits devant notre public."

"J’en profite encore plus !"

Si, à la mi-match, il n’y avait déjà plus beaucoup de suspense, le RDM enfonçait magistralement le clou au cours de la troisième période avec sa vieille garde en maître d’ouvrage. Les inusables Grman et Naumchyk y allaient chacun d’un doublé afin de creuser le trou. Illustrée par Desloovere et Croquet, la jeunesse s’y mettait aussi: 17-6. L’écart était tel que le tout bon Lepoint cédait sa place à Mercier pour le dernier quart du match. Une juste récompense pour celui qui le supplée en championnat, le temps que le gardien titulaire purge sa suspension de trois journées. Un changement qui ne modifiait en rien la donne de la partie, les Dauphins consolidant leur victoire avec toujours ce diable de Grman en goleador. "Vivre ce genre de moment en Coupe d’Europe en fin de carrière est magique. J’en profite peut-être encore un peu plus que les plus jeunes car je ne sais pas si je vais le revivre, s’exprimait un Alex Grman au terme du match conclu sur le score de 20-7. C’est bien parti pour la qualification. Mais il faut rester vigilant car il n’y a pas de raison de croire qu’on y est déjà car ce n’est pas encore le cas. On a le travail à bien terminer."

Avec cette seconde victoire en autant de matches joués, le RDM partage désormais la tête avec le seul Carouge. Il validera automatiquement son ticket pour le tour suivant en cas de succès ce samedi soir (20 h 30) contre Banja Luka, qui semble démobilisé car battu déjà à trois reprises. Un peu plus tôt, à 18 h, Manchester tentera de préserver ses chances de qualif mais il devra vaincre Carouge pour cela. Si ce n’est pas le cas, la journée de dimanche se jouera pour l’honneur et l’attribution des premiers rôles avec, à midi, le duel entre Mouscron et Carouge, les équipes qui paraissent les plus costaudes.

Scores par période: 8-2, 3-2, 6-2, 3-1.

Dauphins Mouscronnois: Tom Lepoint, Nathan Mercier, Rostyslav Naumchyk (3), Daniel Hansen (3), Valentin Roussel (2), Alexander Grman (5), Julien Reinquin, Maxime Desloovere (1), Nathan Quoirez, Clément Croquet (3), Abel Lukacs (1), Samy Labreg (1), Julien Donche.