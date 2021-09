Comment résumer ce match au sommet ? Un but tombé avant la pause, un grand Montuelle et une exclusion à un quart d’heure du terme.

Si la première période était âprement disputée, aucune des deux équipes ne semblait se décider à prendre les devants. Mais à quelques secondes de la pause, Milito profitait d’un peu de latitude adverse pour tromper Minsart ! 0-1, le plus dur était fait. "C’est certain qu’à 0-0, c’était un autre match", analyse Nicolas Flammini, l’entraîneur de Ransart. "Malheureusement, on a offert ce but !"