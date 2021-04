Cette période de vaches maigres en termes de compétition n’a pas empêché les athlètes de l’Endurance Team de Chièvres de traverser une bonne partie du pays pour prendre part au Trail de la Soupe organisé par Sportevents à la Roche-en-Ardenne. Une organisation adaptée aux circonstances qui a rassemblé plus de 1200 participants.

Thomas Loquet, président de l’ET Chièvres, y était présent. "J’ai terminé cinquième en 4h07.52 sur le parcours de 43 kilomètres qui renseignait 2000 mètres de dénivelé, confie-t-il. Vincent Bonnier et François Destrebecq finissent 37e et 38e en 5h11.59. La même équipe sera de nouveau dans cette région le 2 mai pour l’Houffa Trail."

Un trail, l’ET Chièvres aimerait beaucoup en organiser un, mais la patience est de mise concernant le trail des Aviateurs prévu fin août. Le comité a lancé toutes les démarches administratives.

"Comme la commune, nous attendons les protocoles sportifs à mettre en place, indique Thomas. Nous sommes prêts à devoir faire une série d’adaptations pour répondre aux exigences. La Ville a déjà prévenu que s’il y avait des cas à Chièvres en août, elle pourrait à nouveau demander l’annulation de l’épreuve. Une fameuse épée de Damoclès au-dessus de notre tête, en quelque sorte."

Start to Tri… en 2022

Depuis plusieurs années, le club de Chièvres a aussi mis en place le Start To Tri pour initier les adultes au triathlon. "Mais comme en 2020, nous a vons dû nous rendre à l’évidence, les conditions d’entraînement ne nous permettront pas de proposer un encadrement et un suivi de qualité. Dès lors, le club a décidé une fois encore de sauter une année. Par contre, Start to Trail verra bien le jour en octobre", assure Thomas.

Une bonne nouvelle pour finir. Les triathlètes pourront à nouveau nager dans les carrières de Maffle dès la semaine prochaine tandis que les séances sur piste et les entraînements trail pourront accueillir plus de monde. C’est déjà ça.