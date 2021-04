Pour sa première épreuve de la saison, Edouard Verstraete (TRIGT) n’avait pas choisi la facilité. C’est sur le challenge Mogan à Gran Canaria que le jeune homme avait décidé de remettre le pied à l’étrier cette saison.

Il s’agissait d’un ½ ironman (1900-90-21 km) avec la présence au départ de quelques cracks. "Oui, du très haut niveau, avec 20 mecs très forts, confirme Edouard. Nous étions quarante à nous inscrire en professionnels, dont trente qui vivent de leur sport. J’étais là sans trop penser au classement général mais plutôt avec l’envie de profiter de ma bonne forme, surtout en course à pied. Au final, je termine 39e mais encore une fois, la place n’a pas beaucoup d’importance. C’est plutôt la manière qui m’importait, sur un tracé pas évident, avec natation en mer, un parcours assez vallonné à vélo avec 1200 m de dénivelé et une course à pied avec pas mal de demi-tours. Bref, peu de temps de récupération et une épreuve usante, fatigante."